Giới thiệu mô hình 'Cửa hàng xăng dầu tự động' tại Triển lãm Quốc gia 80 năm Quốc khánh

Dấu ấn PIACOM tại Triển lãm 80 năm thành tựu Quốc gia

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex – từ lâu được biết đến là doanh nghiệp tiên phong về giải pháp công nghệ cho ngành xăng dầu. Tại Triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh, PIACOM vinh dự trưng bày các giải pháp tại gian hàng của Bộ Công Thương (H8) và Petrolimex (H2).

Gian hàng Bộ Công Thương quy tụ nhiều thành tựu tiêu biểu của ngành, khắc họa sinh động hành trình 80 năm phát triển cùng đất nước. Trong đó, mô hình Cửa hàng xăng dầu tự động của PIACOM trở thành điểm nhấn công nghệ, thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm.

Gian hàng Petrolimex được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại, tái hiện hành trình 70 năm phát triển của Tập đoàn. Tại đây, các giải pháp số của PIACOM góp phần làm nổi bật định hướng chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống bán lẻ xăng dầu của Petrolimex.

Ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc PIACOM chia sẻ: "Được góp mặt tại Triển lãm Quốc gia là niềm tự hào của toàn thể đội ngũ. Đây không chỉ là dịp giới thiệu thành tựu, mà còn là lời cam kết tiếp tục kiến tạo những giải pháp hữu ích cho hành trình chuyển đổi số ngành xăng dầu Việt Nam."

Trải nghiệm đổ xăng 4.0: tự động, minh bạch và tiện lợi

Ki-ốt mua xăng tự động lần đầu được PIACOM giới thiệu ở Triển lãm. Sau nhiều thập kỷ quen thuộc với quy trình đổ xăng truyền thống, giờ đây khách hàng đã có thêm một lựa chọn hiện đại hơn và tiện lợi hơn trong trải nghiệm đổ xăng của mình.

Chỉ với vài thao tác trên ki-ốt, khách hàng có thể chọn số tiền hoặc lượng xăng, nhập thông tin nhận hóa đơn điện tử và thanh toán qua chạm thẻ hoặc quét mã QR. Ngay sau đó, vòi bơm sẽ tự động kích hoạt để người mua tự đổ nhiên liệu cho phương tiện. Không cần nhân viên, không tiền mặt, không chờ đợi – trải nghiệm mua xăng trở nên minh bạch, nhanh gọn và tiện lợi.

Ki-ốt bán hàng tự động giúp trạm xăng vận hành liên tục 24/7, phục vụ cả ca đêm mà không cần nhân sự trực, từ đó gia tăng doanh thu và tối ưu năng suất. Đặc biệt, trong bối cảnh chi phí lao động ngày càng cao, đây là lời giải tối ưu cho bài toán nhân sự mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Mô hình mua xăng tự động đã phổ biến tại nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đang lan rộng sang các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia. Tại Việt Nam, sự bùng nổ của hạ tầng thanh toán số cùng thói quen tiêu dùng của thế hệ trẻ ưa thích công nghệ đang mở đường để các trạm xăng tự động sớm trở thành lựa chọn quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Bộ giải pháp Cửa hàng xăng dầu thông minh EGAS

Ki-ốt mua xăng tự động không phải là một sản phẩm riêng lẻ mà là một mảnh ghép mới trong bộ giải pháp Cửa hàng xăng dầu thông minh EGAS của PIACOM. Đây là một mô hình đã được kiểm chứng và ứng dụng thành công tại hơn 6.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, với sự tin dùng của các thương hiệu lớn như Petrolimex, Mipecorp, Châu Thành, Tín Nghĩa, v.v.

Nền tảng của hệ thống EGAS bắt đầu từ việc tự động hóa dữ liệu đầu vào thông qua hệ thống Đo bồn tự động giúp đo đạc lượng hàng tồn kho chính xác theo thời gian thực và hệ thống Tự động kết nối dữ liệu cột bơm ghi nhận tức thì mọi giao dịch bán hàng qua cột bơm, loại bỏ hoàn toàn ghi chép sổ sách thủ công.Toàn bộ dữ liệu đồng bộ về "bộ não" trung tâm – Phần mềm quản lý EGAS, cho phép doanh nghiệp theo dõi doanh thu, tồn kho, lợi nhuận, ca bán hàng, nhân sự. Hệ thống còn hỗ trợ xuất Hóa đơn điện tử theo lần bán đáp ứng Nghị định 70/2025/NĐ-CP, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Hướng tới sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, EGAS cung cấp trải nghiệm thanh toán ưu việt qua đã dạng phương thức thanh toán số như quét mã QR động hay chạm thẻ trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng không tiền mặt gia tăng. Đặc biệt, mô hình được hoàn thiện bởi Ki-ốt mua xăng tự động – mảnh ghép cuối cùng cho quy trình tự động toàn diện tại các trạm xăng dầu.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử, mà còn là nơi chứng kiến những đột phá của hiện tại và định hình tương lai. Với mô hình "Cửa hàng xăng dầu tự động", PIACOM khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số ngành xăng dầu, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hiện đại hóa và phát triển bền vững.