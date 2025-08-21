Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới tinh hoa chọn Pickleball: Vì sao môn thể thao này đang dạy doanh nhân cách trở thành sếp giỏi?

21-08-2025 - 14:10 PM | Sống

Pickleball không chỉ là môn thể thao đang bùng nổ tại Mỹ và lan nhanh ra thế giới. Với nhiều doanh nhân, đây là nơi rèn luyện chiến lược, sự linh hoạt và tinh thần đồng đội – những yếu tố giúp họ trở thành nhà lãnh đạo giỏi trên thương trường.

Pickleball và những bài học về “đúng người, đúng vị trí”

Trên sân pickleball, mỗi người chơi phải chọn được lối đánh phù hợp: người giỏi kiểm soát lưới sẽ đứng ở vị trí tấn công gần, người có phản xạ nhanh sẽ phòng thủ sâu. Sự phối hợp đúng vị trí giúp đội hình vận hành nhịp nhàng và hiệu quả.

Điều này giống hệt việc xây dựng một đội ngũ trong doanh nghiệp. CEO giỏi không chỉ chọn “người tài”, mà phải đặt đúng người vào đúng chỗ, khai thác điểm mạnh và hỗ trợ điểm yếu. Một nhân viên năng động, ưa sáng tạo có thể phù hợp ở vị trí marketing, trong khi người giỏi phân tích dữ liệu lại phát huy ở mảng vận hành.

Pickleball dạy rằng: chiến thắng không đến từ cá nhân xuất sắc nhất, mà từ sự kết hợp đúng người – đúng vai trò.

Giới tinh hoa chọn Pickleball: Vì sao môn thể thao này đang dạy doanh nhân cách trở thành sếp giỏi?- Ảnh 1.

Sự phản hồi: từ người hâm mộ đến khách hàng

Trong pickleball, khán giả có thể hò reo, bàn tán, thậm chí chỉ ra những lỗi nhỏ nhất. Người chơi phải học cách lắng nghe, điều chỉnh, thay đổi chiến thuật nếu muốn tiến bộ.

Kinh doanh cũng vậy: phản hồi từ khách hàng nhiều khi là “gáo nước lạnh”, nhưng nếu biết tiếp nhận, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, doanh nghiệp sẽ đi xa hơn. CEO giỏi giống như vận động viên pickleball bản lĩnh – không né tránh phản hồi, mà dùng nó để phát triển.

Đồng đội – chìa khóa của cả sân chơi và thương trường

Pickleball thường chơi đôi, nghĩa là bạn buộc phải hiểu đồng đội, chia sẻ nhịp di chuyển, hỗ trợ nhau khi bị dồn ép. Một cú cứu bóng đẹp không chỉ đến từ bản lĩnh cá nhân mà từ sự phối hợp nhuần nhuyễn.

Doanh nghiệp cũng vậy: thành công không phải “một mình CEO làm nên tất cả”, mà là sức mạnh tập thể. Người lãnh đạo phải biết công nhận nỗ lực của từng cá nhân, dù là một nhân viên mới hay một quản lý cấp trung. Như trong pickleball, không ai muốn bị coi là “người thừa” trong đội hình.

Giới tinh hoa chọn Pickleball: Vì sao môn thể thao này đang dạy doanh nhân cách trở thành sếp giỏi?- Ảnh 2.

Linh hoạt và chiến lược: kỹ năng chung của Pickleball và CEO

Pickleball hấp dẫn vì luật chơi đơn giản nhưng biến hóa khôn lường. Đường bóng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào, buộc người chơi phải liên tục điều chỉnh. Một chiến thuật hiệu quả ở set đầu có thể vô dụng ở set sau.

Trên thương trường, điều này phản ánh khả năng quản trị thay đổi. Một CEO không thể mãi giữ mô hình cũ khi thị trường, khách hàng và công nghệ đang biến động. Cách chơi pickleball rèn cho doanh nhân sự linh hoạt trong tư duy và phản xạ nhanh trong hành động.

Nỗ lực không ngừng: từ sân đấu đến thương trường

Pickleball tuy vui vẻ, gần gũi nhưng cũng đòi hỏi luyện tập bền bỉ nếu muốn chơi giỏi. Người chơi càng rèn luyện, càng cảm nhận rõ sự tiến bộ – phản xạ nhanh hơn, chiến thuật sắc bén hơn, sự phối hợp trơn tru hơn.

Trong kinh doanh cũng vậy. Doanh nghiệp không thể thành công bền vững chỉ bằng một “cú đánh ăn điểm”. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nâng cấp mục tiêu liên tục và tinh thần không dừng lại sau một vài chiến thắng.

Giới tinh hoa chọn Pickleball: Vì sao môn thể thao này đang dạy doanh nhân cách trở thành sếp giỏi?- Ảnh 3.

Từ Pickleball đến phong cách lãnh đạo

Không ngẫu nhiên mà pickleball trở thành xu hướng mới trong giới doanh nhân Mỹ và châu Á. Trên sân chơi, họ không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn thử nghiệm phong cách lãnh đạo: dẫn dắt đội, ra quyết định nhanh, đối mặt áp lực, lắng nghe đồng đội.

Pickleball vì thế được xem như một “phòng thí nghiệm lãnh đạo thu nhỏ” – nơi rèn những kỹ năng mềm quan trọng nhất cho một CEO thành công: bản lĩnh, chiến lược và tinh thần đồng đội.

Vì sao Pickleball “gây sốt” trong giới doanh nhân?

  • Mạng lưới kết nối: Pickleball thường được tổ chức trong các CLB riêng tư, nơi doanh nhân dễ dàng kết nối, trao đổi ý tưởng kinh doanh trong không gian thoải mái.

  • Thể thao “dễ tiếp cận”: Không đòi hỏi thể lực quá mạnh như tennis hay kỹ thuật phức tạp như golf, pickleball phù hợp với người bận rộn, kể cả những người mới bắt đầu vẫn có thể tham gia ngay.

  • Xu hướng toàn cầu: Tại Mỹ, pickleball đã trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất 5 năm qua, được các tỷ phú và nhà đầu tư lớn tham gia. Xu hướng này lan sang châu Á, trong đó có Việt Nam, như một “làn sóng mới” trong cộng đồng doanh nhân.

  • Song hành sức khỏe – sự nghiệp: Doanh nhân coi đây là cách vừa duy trì sức khỏe, vừa luyện kỹ năng mềm: phối hợp, chiến lược, khả năng thích ứng – tất cả đều cần thiết cho lãnh đạo.

  • “Khối nghỉ hè” đầm đìa mồ hôi trên sân pickleball: HLV hụt hơi, phụ huynh chi tiền triệu

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
pickleball

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp lại Quán quân Rung Chuông Vàng sau 16 năm: Làm PGĐ một trung tâm ở bệnh viện, trích ngang profile học tập quá đáng nể!

Gặp lại Quán quân Rung Chuông Vàng sau 16 năm: Làm PGĐ một trung tâm ở bệnh viện, trích ngang profile học tập quá đáng nể! Nổi bật

Đóng hay mở cửa lò vi sóng sau khi dùng xong? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Đóng hay mở cửa lò vi sóng sau khi dùng xong? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai Nổi bật

Đọc xong chia sẻ loạt BÍ QUYẾT khi con vào lớp 1 của bà mẹ Hà Nội, phụ huynh thốt lên: “Ước gì biết sớm hơn”

Đọc xong chia sẻ loạt BÍ QUYẾT khi con vào lớp 1 của bà mẹ Hà Nội, phụ huynh thốt lên: “Ước gì biết sớm hơn”

13:40 , 21/08/2025
Tặng cả "núi tiền" cho học sinh đỗ đại học điểm cao, 1 trường quốc tế bị chỉ trích

Tặng cả "núi tiền" cho học sinh đỗ đại học điểm cao, 1 trường quốc tế bị chỉ trích

12:36 , 21/08/2025
Năm Bính Ngọ 2026 có 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, giàu có sung túc

Năm Bính Ngọ 2026 có 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, giàu có sung túc

11:56 , 21/08/2025
3 câu nói tỏa sáng phẩm chất của người EQ cao, rất đáng kết giao: Càng thân thiết càng nhiều lợi lộc

3 câu nói tỏa sáng phẩm chất của người EQ cao, rất đáng kết giao: Càng thân thiết càng nhiều lợi lộc

11:31 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên