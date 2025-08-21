Giới tinh hoa chọn Pickleball: Vì sao môn thể thao này đang dạy doanh nhân cách trở thành sếp giỏi?

Pickleball và những bài học về “đúng người, đúng vị trí”

Trên sân pickleball, mỗi người chơi phải chọn được lối đánh phù hợp: người giỏi kiểm soát lưới sẽ đứng ở vị trí tấn công gần, người có phản xạ nhanh sẽ phòng thủ sâu. Sự phối hợp đúng vị trí giúp đội hình vận hành nhịp nhàng và hiệu quả.

Điều này giống hệt việc xây dựng một đội ngũ trong doanh nghiệp. CEO giỏi không chỉ chọn “người tài”, mà phải đặt đúng người vào đúng chỗ, khai thác điểm mạnh và hỗ trợ điểm yếu. Một nhân viên năng động, ưa sáng tạo có thể phù hợp ở vị trí marketing, trong khi người giỏi phân tích dữ liệu lại phát huy ở mảng vận hành.

Pickleball dạy rằng: chiến thắng không đến từ cá nhân xuất sắc nhất, mà từ sự kết hợp đúng người – đúng vai trò.

Sự phản hồi: từ người hâm mộ đến khách hàng

Trong pickleball, khán giả có thể hò reo, bàn tán, thậm chí chỉ ra những lỗi nhỏ nhất. Người chơi phải học cách lắng nghe, điều chỉnh, thay đổi chiến thuật nếu muốn tiến bộ.

Kinh doanh cũng vậy: phản hồi từ khách hàng nhiều khi là “gáo nước lạnh”, nhưng nếu biết tiếp nhận, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, doanh nghiệp sẽ đi xa hơn. CEO giỏi giống như vận động viên pickleball bản lĩnh – không né tránh phản hồi, mà dùng nó để phát triển.

Đồng đội – chìa khóa của cả sân chơi và thương trường

Pickleball thường chơi đôi, nghĩa là bạn buộc phải hiểu đồng đội, chia sẻ nhịp di chuyển, hỗ trợ nhau khi bị dồn ép. Một cú cứu bóng đẹp không chỉ đến từ bản lĩnh cá nhân mà từ sự phối hợp nhuần nhuyễn.

Doanh nghiệp cũng vậy: thành công không phải “một mình CEO làm nên tất cả”, mà là sức mạnh tập thể. Người lãnh đạo phải biết công nhận nỗ lực của từng cá nhân, dù là một nhân viên mới hay một quản lý cấp trung. Như trong pickleball, không ai muốn bị coi là “người thừa” trong đội hình.

Linh hoạt và chiến lược: kỹ năng chung của Pickleball và CEO

Pickleball hấp dẫn vì luật chơi đơn giản nhưng biến hóa khôn lường. Đường bóng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào, buộc người chơi phải liên tục điều chỉnh. Một chiến thuật hiệu quả ở set đầu có thể vô dụng ở set sau.

Trên thương trường, điều này phản ánh khả năng quản trị thay đổi. Một CEO không thể mãi giữ mô hình cũ khi thị trường, khách hàng và công nghệ đang biến động. Cách chơi pickleball rèn cho doanh nhân sự linh hoạt trong tư duy và phản xạ nhanh trong hành động.

Nỗ lực không ngừng: từ sân đấu đến thương trường

Pickleball tuy vui vẻ, gần gũi nhưng cũng đòi hỏi luyện tập bền bỉ nếu muốn chơi giỏi. Người chơi càng rèn luyện, càng cảm nhận rõ sự tiến bộ – phản xạ nhanh hơn, chiến thuật sắc bén hơn, sự phối hợp trơn tru hơn.

Trong kinh doanh cũng vậy. Doanh nghiệp không thể thành công bền vững chỉ bằng một “cú đánh ăn điểm”. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nâng cấp mục tiêu liên tục và tinh thần không dừng lại sau một vài chiến thắng.

Từ Pickleball đến phong cách lãnh đạo

Không ngẫu nhiên mà pickleball trở thành xu hướng mới trong giới doanh nhân Mỹ và châu Á. Trên sân chơi, họ không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn thử nghiệm phong cách lãnh đạo: dẫn dắt đội, ra quyết định nhanh, đối mặt áp lực, lắng nghe đồng đội.

Pickleball vì thế được xem như một “phòng thí nghiệm lãnh đạo thu nhỏ” – nơi rèn những kỹ năng mềm quan trọng nhất cho một CEO thành công: bản lĩnh, chiến lược và tinh thần đồng đội.

Vì sao Pickleball “gây sốt” trong giới doanh nhân?