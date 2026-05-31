Giới trẻ nô nức đến biển Đà Nẵng ngắm bình minh ló dạng

Từ khoảng 4h30, khi đường chân trời chỉ vừa sáng lên, các bạn trẻ đã có mặt tại biển Mỹ Khê. Bạn Đàm Lê Uyển Nhi và Nguyễn Thị Hiền Trang (21 tuổi) cho biết cả hai đã cùng đi chơi từ đêm hôm trước và đến đây ngắm bình minh lúc 4h sáng. “Tụi mình chọn nơi này vì biết cảnh rất đẹp, quanh đây bán đồ ăn ngon, có thể ngồi trò chuyện cùng nhau đến khi mặt trời lên”, Nhi chia sẻ. Ảnh: Khánh Đoan