Giọng ca gốc của hit 7 tỷ view Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình làm rõ tin đồn tình ái với Nguyễn Văn Chung

Chiều 3/10, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh có buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông, chia sẻ về hành trình âm nhạc cũng như những dự án sắp tới. Tại đây, cô chính thức công bố album Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình vol.2 - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Album tiếp tục đánh dấu màn hợp tác giữa Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - “hit-maker tỷ view” gắn bó cùng nhiều thành công của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh có buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông, chia sẻ về hành trình âm nhạc cũng như những dự án sắp tới

Thời gian này, Duyên Quỳnh tạo dấu ấn qua loạt màn trình diễn giàu cảm xúc tại các sự kiện trọng đại hướng đến đại lễ A50 - A80. Đặc biệt, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã trở thành “hiện tượng âm nhạc quốc dân” với hàng loạt thành tích đáng nể: ghi nhận tổng 7 tỷ lượt nghe trên các nền tảng video ngắn tính đến hết tháng 9/2025, hơn 4,8 triệu video sáng tạo sử dụng nhạc, 2 triệu lượt stream trên Spotify, hơn 12 triệu lượt nghe trên YouTube Music. Không chỉ phủ sóng các nền tảng trực tuyến, ca khúc còn được đưa vào đề thi THCS - THPT, trở thành nhạc nền chính của chiến dịch Hòa Bình Đẹp Lắm dịp 30/4, cũng như vang lên tại các chương trình nghệ thuật trọng đại.

Giọng ca gốc của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Từ những màn đồng diễn quy mô 4.000 - 5.000 người, đến khoảnh khắc Tùng Dương thể hiện ca khúc trước 50.000 khán giả trong đại lễ 2/9, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã chứng minh sức sống mạnh mẽ trong đời sống tinh thần. Tác phẩm cũng giúp Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh nhận bằng khen từ Ban Tuyên Giáo, đồng thời được lưu giữ tại Trung tâm Lưu giữ quốc gia III, minh chứng cho giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cộng đồng.

Khán giả không ít lần đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung

Chính sự thành công liên tiếp của bộ đôi khiến khán giả không ít lần đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung. Trước những nghi vấn này, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Nếu hợp tác với tôi mà gọi là hẹn hò thì có lẽ anh Chung đã hẹn hò với rất nhiều nghệ sĩ từng cộng tác. Giữa chúng tôi là sự tin tưởng trong nghề và tình bạn, không phải tình yêu như mọi người đồn đoán”.

Duyên Quỳnh cũng dành nhiều lời trân trọng khi nhắc đến Nguyễn Văn Chung - người đồng hành cùng cô trên hành trình đưa dòng nhạc quê hương, đất nước đến gần hơn với khán giả trẻ. “Anh Chung là người cầu toàn, nghiêm túc nhưng cũng rất tình cảm. Tôi may mắn khi được làm việc cùng một nhạc sĩ có tâm và có tầm như vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Duyên Quỳnh nói về mối quan hệ với Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Duyên Quỳnh còn nói thêm, Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ rất quan tâm đến nghệ sĩ trẻ. Bất cứ ai, Nguyễn Văn Chung cũng đều giúp đỡ như nhau, không có chuyện “ưu ái ai hơn”. Việc kết hợp trong nhiều dự án âm nhạc cũng tùy thuộc vào sự phù hợp về giọng hát, định hướng âm nhạc tương đồng.

Nguyễn Duyên Quỳnh còn nói thêm, Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ rất quan tâm đến nghệ sĩ trẻ

Với việc làm rõ về mối quan hệ, Duyên Quỳnh một lần nữa cho thấy sự chuyên nghiệp trong cách xây dựng hình ảnh nghệ sĩ, cô tập trung vào sản phẩm âm nhạc thay vì ồn ào đời tư. Album Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình vol.2 hứa hẹn tiếp nối thành công của bản hit gốc, đồng thời mở ra một chặng đường mới cho giọng ca thực lực này.