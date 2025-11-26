Giọng ca thực lực bán vé đắt ngang ngửa Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn huỷ show vì ế vé

Ngày 26/11, Lân Nhã thông báo hủy show Nhã Concert dự kiến diễn ra vào ngày 7/12 tại Cung Hữu Nghị Việt - Xô, Hà Nội. Theo đó, Lân Nhã thừa nhận lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn, thời điểm này việc quan trọng hơn là chung tay giúp sức với người dân miền Trung lũ lụt. Lân Nhã cho biết, show ở TP.HCM vẫn diễn ra bình thường.

Nguyên văn thông báo:

"Thương gửi Quý khán giả của Nhã Concert tại Hà Nội,

Nhã xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ Nhã trong thời gian qua, đặc biệt là dành tình cảm lớn cho Nhã Concert tại Hà Nội.

Vì nhiều lý do, lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn và trong thời điểm lũ lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân Miền Trung, Nhã nghĩ rằng việc quan trọng hơn ở thời điểm này là kêu gọi chung tay giúp sức để người dân Miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ.

Vì những lí do trên, Nhã xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Với những khán giả đã mua vé, cho Nhã gửi lời xin lỗi chân thành. Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của mọi người, Nhã xin được tặng Album mới – “Nhã 2025” đến tất cả các đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội.

Ban Tổ Chức sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị để xác nhận thông tin và gửi quà trong thời gian sớm nhất sau khi Album ra mắt. Riêng đêm diễn tại TP.HCM ngày 20.12 tại Nhà hát Hòa Bình vẫn diễn ra như dự kiến.

Nhã rất mong sẽ gặp quý vị tại đây, trong một đêm nhạc thật trọn vẹn.

Một lần nữa, Nhã xin cám ơn tình yêu thương của quý vị.

Trân trọng.

Lân Nhã."

Đây là thông tin gây chấn động không nhỏ, nhất là khi Lân Nhã vốn được xem là “ông hoàng phòng trà” có tệp khán giả trung thành, đủ sức lấp kín các đêm nhạc riêng. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền tin đồn Lân Nhã âm thầm hủy concert Hà Nội từ ngày 25/11. Nhiều khán giả sở hữu vé chia sẻ rằng họ đã được BTC liên hệ riêng để báo hủy concert Hà Nội.

Trên trang phân phối vé, đường link dẫn mua vé chuyển sang trạng thái “hết vé”, không thể truy cập, trong khi trước đó show chưa sold-out. Điều khiến dân mạng càng thêm hoang mang là đơn vị tổ chức đã âm thầm chỉnh sửa bài đăng quảng bá từ ngày 21/10, xóa poster lẫn thông tin liên quan đến đêm diễn ở Hà Nội vào ngày 25/11.

Không thể truy cập mua vé Nhã Concert ở Hà Nội

Bài đăng về concert Lân Nhã bị chỉnh sửa trên fanpage đơn vị tổ chức

Ở thời điểm Lân Nhã công bố giá vé, netizen đã tranh cãi, kéo theo ý kiến trái chiều về mức giá được cho là “ngang hàng Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn”. Trước đó, mức giá này từng tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhã Concert có giá dao động từ 2,5 triệu đến 5,9 triệu đồng, con số được so sánh trực tiếp với show của các ca sĩ hạng A. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi một nghệ sĩ dòng trữ tình lãng mạn như Lân Nhã lại đưa ra mức giá cao như vậy.

Lân Nhã từng gây tranh cãi vì bán vé ngang ngửa show Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn

Trước phản hồi trái chiều, Lân Nhã từng lên tiếng xin lỗi và giải thích rõ ràng về câu chuyện giá vé. Anh cho biết Cung Hữu Nghị có quy mô ghế ngồi nhỏ hơn Nhà hát Hoà Bình, việc kéo toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra Hà Nội khiến chi phí đội lên đáng kể. Nam ca sĩ nhấn mạnh anh không so sánh mình với bất kỳ đồng nghiệp nào, điều anh quan tâm duy nhất là thực hiện một đêm nhạc chỉn chu, đặt trọn tâm huyết vào giọng hát và cảm xúc. Lân Nhã cũng cam kết sau concert này sẽ tiếp tục giữ giá vé vừa phải tại các đêm phòng trà để khán giả dễ dàng tiếp cận hơn.

Lân Nhã hoạt động âm nhạc xuyên suốt 15 năm

Lân Nhã bắt đầu sự nghiệp ca sĩ từ giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay chủ đề nhạc Trịnh năm 2008 đến top 4 Vietnam Idol 2010. Anh từng có thời gian thử sức với điện ảnh, lồng tiếng và làm thành viên nhóm 4U, trước khi định hình bản sắc riêng với dòng nhạc trữ tình, tiền chiến và những ca khúc Hoa lời Việt kinh điển. Giọng hát trầm ấm, tinh tế và giàu cảm xúc của anh trở thành “đặc sản” của các phòng trà lớn nhỏ, nơi chuỗi đêm acoustic “Chủ Nhật Của Nhã” đều đặn sold-out, kéo theo lượng fan trung thành sẵn sàng chi cho chất lượng.

Nam ca sĩ duy trì hình ảnh lịch lãm, hát tình ca

Suốt 15 năm làm nghề, Lân Nhã theo đuổi âm nhạc không scandal, không ồn ào, nhưng luôn đều đặn ra mắt sản phẩm: album Những Khúc Ca Trữ Tình, album Nhã kỷ niệm 10 năm, album NHIÊN tôn vinh nhạc Trịnh, cùng nhiều MV ra mắt năm 2023 đánh dấu cột mốc 15 năm ca hát. Nam ca sĩ cũng thể hiện nỗ lực mở rộng tệp khán giả, từ phòng trà đến sân khấu lớn.

Bởi vậy, thông tin Nhã Concert Hà Nội bị hủy trở thành một cú sốc lớn với chính khán giả trung thành của anh.