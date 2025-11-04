Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê

04-11-2025 - 08:45 AM | Lifestyle

Màn trình diễn lệch tông lệch nốt của nữ ca sĩ khiến ai cũng thương.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại màn trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm trong một sự kiện ra mắt chương trình truyền hình. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi nhiều khán giả nhận ra phần trình bày của nữ ca sĩ lệch tông, lệch nốt so với bản phối gốc. Dù vậy, thay vì chỉ trích, phần đông người xem lại tỏ ra đồng cảm, bởi những sai sót nhỏ này dường như xuất phát từ cảm xúc quá dâng trào của cô trong lúc biểu diễn.

Võ Hạ Trâm vừa diễn vừa khóc

Trong tiết mục, Võ Hạ Trâm vừa hát vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Giọng hát nội lực, kỹ thuật xử lý thanh nhạc tinh tế vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ, nay lại mang đến một sắc thái khác chân thành, xúc động và đầy cảm xúc, khiến nhiều khán giả cũng rưng rưng khi theo dõi. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cúi đầu, giọng nghẹn lại giữa chừng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn ca khúc đã khiến không khí khán phòng lắng đọng.

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê- Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm và màn trình diễn đầy cảm xúc

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ vừa hát vừa khóc đến lạc cả giọng

Được biết, ca khúc mà Võ Hạ Trâm thể hiện là bài hát chủ đề của chương trình Điều Ước Của Mẹ, được trình diễn trong buổi họp báo ra mắt chương trình. Bài hát mang thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng, về những hy sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con. Có lẽ chính chủ đề này đã khiến Võ Hạ Trâm người từng nhiều lần chia sẻ về tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ không kìm được xúc động khi biểu diễn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Võ Hạ Trâm thể hiện cảm xúc nghẹn ngào khi trình bày các ca khúc về mẹ. Trước đó không lâu, cô từng “gây sốt” với màn trình diễn ca khúc Mẹ Yêu Con tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim, nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả nhờ giọng hát truyền cảm và cách thể hiện đầy tình mẫu tử.

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê- Ảnh 3.

Võ Hạ Trâm nhiều lần thể hiện ca khúc về mẹ khiến khán giả rưng rưng

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho ra mắt MV Phải Chi Mẹ Ở Bên Con, một sản phẩm âm nhạc mang đậm chủ đề gia đình và tình mẹ con, do nhạc sĩ Vũ Đặng Quốc Việt sáng tác. Khi đó, Võ Hạ Trâm chia sẻ, vì quá yêu thích ca khúc này, cô đã chủ động liên hệ với nhạc sĩ để mua độc quyền bài hát. Trong quá trình thực hiện MV, nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc nức nở, bởi những ca từ đầy cảm động gợi lại trong cô nhiều ký ức về mẹ và những khoảnh khắc thiêng liêng của tình thân.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự thấu hiểu và trân trọng cảm xúc thật của Võ Hạ Trâm. Nhiều người cho rằng, chính sự chân thành, mộc mạc và cảm xúc sâu sắc ấy đã làm nên nét riêng biệt của nữ ca sĩ, giúp Võ Hạ Trâm luôn chiếm được cảm tình của công chúng qua mỗi lần thể hiện những ca khúc về gia đình. 

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê- Ảnh 4.

Võ Hạ Trâm luôn chiếm được cảm tình của công chúng qua mỗi lần thể hiện những ca khúc về gia đình

Giọng hát được khổ luyện chuyên nghiệp từ môi trường Nhạc viện, cộng với thần thái sân khấu, khả năng xử lý những ca khúc bất hủ đã giúp Võ Hạ Trâm tạo nên công thức rất riêng mà chỉ cô mới có. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Hạ Trâm cho biết, bí quyết để thể hiện trọn vẹn những ca khúc ý nghĩa là đặt trọn vẹn trái tim. Khi hát về mẹ, cô dùng tâm thế của chính mình - là mẹ 2 con để cảm nhận từng giai điệu và ca từ. Do đó, khán giả mới càng đồng cảm với ca khúc Võ Hạ Trâm thể hiện. 

Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê- Ảnh 5.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Hạ Trâm cho biết, bí quyết để thể hiện trọn vẹn những ca khúc ý nghĩa là đặt trọn vẹn trái tim

Năm qua, Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca chính luận nổi bật nhất. Nữ ca sĩ chạy show tất bật, vào nam ra bắc liên tục. Võ Hạ Trâm được chọn diễn tại Đại lễ A50, cất giọng ở các sự kiện lớn nhỏ cấp Nhà nước, cộng đồng. Lịch trình của Võ Hạ Trâm không chỉ san sát nhau, mà có ngày cô còn chạy 2 show, cho thấy sức ảnh hưởng của giọng ca thực lực hàng đầu. Chính bản thân nữ ca sĩ cũng bất ngờ trước tần suất làm việc này, cô bày tỏ sự biết ơn, tự hào vì đã được cống hiến.

Dân tình “rần rần” tìm thông tin giọng ca trẻ nhất Concert Quốc gia: Xinh cực phẩm, thành tích học hành còn đỉnh thế này!

Theo Tuyết Anh - Clip: Team Sự kiện

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ bán nhà lên núi “ở ẩn”, cùng vợ xây biệt thự dưỡng già 500m2: “Có chút tiền là phải đi ngay, không muốn ở thành phố nữa”

Nam nghệ sĩ bán nhà lên núi “ở ẩn”, cùng vợ xây biệt thự dưỡng già 500m2: “Có chút tiền là phải đi ngay, không muốn ở thành phố nữa” Nổi bật

Villa 600m² của Mạnh Trường

Villa 600m² của Mạnh Trường Nổi bật

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?

Giọng nói của Phương Oanh bị làm sao vậy?

08:19 , 04/11/2025
“Hội Tóc Bạc Lấp Lánh” slay nhất Thủ đô: Chúng tôi không phải phú bà

“Hội Tóc Bạc Lấp Lánh” slay nhất Thủ đô: Chúng tôi không phải phú bà

07:59 , 04/11/2025
Giữa lúc Hồ Ngọc Hà gây xôn xao, Lệ Quyên nói thẳng: "Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm"

Giữa lúc Hồ Ngọc Hà gây xôn xao, Lệ Quyên nói thẳng: "Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm"

07:40 , 04/11/2025
Chuyên gia phong thủy chỉ ra 10 gam màu nội thất "đại cát": Năm 2026 chỉ việc ngồi yên hưởng phúc, tài lộc ầm ầm

Chuyên gia phong thủy chỉ ra 10 gam màu nội thất "đại cát": Năm 2026 chỉ việc ngồi yên hưởng phúc, tài lộc ầm ầm

06:20 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên