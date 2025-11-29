Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng', Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải trợ lý thân cận

29-11-2025 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng', Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải trợ lý thân cận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ tuyên bố đã đồng ý với đơn từ chức của ông Andrii Yermak khỏi vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống sau những lùm xùm liên quan đến bê bối tham nhũng.

Phát biểu tối 28/11, Tổng thống Zelensky thông báo rằng ông Yermak đã nộp đơn từ chức và Văn phòng Tổng thống đang chuẩn bị tái cơ cấu.

“Tôi cảm ơn Andrii vì đã đảm bảo rằng lập trường của Ukraine trong quá trình đàm phán luôn được trình bày đúng như mong đợi. Đó là một lập trường đề cao lòng yêu nước. Nhưng tôi muốn tránh mọi tin đồn và suy đoán”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ thảo luận với các bên liên quan để tìm ra người có thể lãnh đạo Văn phòng Tổng thống.

“Khi chúng ta đối mặt với những thách thức từ bên ngoài, chúng ta phải giữ vững sức mạnh nội tại. 100% sức mạnh của chúng ta phải tập trung vào việc bảo vệ Ukraine. Mọi người phải hành động ngay bây giờ vì lợi ích của đất nước và bảo vệ đất nước. Nguyên tắc này là không thay đổi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO) đã tiến hành khám xét văn phòng và nhà ở của ông Yermak.

Động thái này được cho là có liên quan đến cuộc điều tra về một nghi án tham nhũng trị giá 100 triệu đô la. Mặc dù cuộc điều tra tập trung vào doanh nhân Timur Mindich, một đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Zelensky, nhưng các phương tiện truyền thông tiết lộ ông Yermak đã biết về vụ việc này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky công khai ủng hộ các cuộc điều tra đang diễn ra và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Mindich. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi sa thải ông Yermak.

Vị trí của ông Yermak đã được củng cố vào tuần trước, khi ông được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán Ukraine về đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Nga. Quyết định của ông Zelensky được giới truyền thông coi là một phần trong nỗ lực bảo vệ cấp dưới thân cận Yermak.

Mỹ ra tối hậu thư trước Lễ tạ ơn: NATO trải qua cuộc họp như ác mộng, Ukraine đứng trước lựa chọn sinh tử

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

