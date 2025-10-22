GM đóng cửa một nhà máy sản xuất xe tải điện khiến 1.200 lao động mất việc, thừa nhận thị trường ‘phát triển chậm’

Thứ 3 tuần này, tập đoàn General Motors (GM) thông báo sẽ chấm dứt sản xuất dòng xe tải điện BrightDrop tại nhà máy ở Ontario, Canada, dẫn đến việc khoảng 1.200 lao động mất việc. Sự kiện này đánh dấu đòn giáng thứ hai vào ngành công nghiệp ô tô của Canada chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

GM cho biết quyết định này xuất phát từ nhu cầu thấp đối với mẫu xe tải điện BrightDrop, cùng với việc Mỹ chấm dứt các khoản tín dụng thuế dành cho xe điện.

Tuy nhiên, Unifor, công đoàn đại diện cho công nhân ngành ô tô Canada, đổ lỗi cho “cuộc chiến thương mại” của Tổng thống Donald Trump với Canada, khiến việc xuất khẩu xe sang Mỹ trở nên tốn kém hơn.

Hai cú sốc liên tiếp với ngành ô tô Canada

Tuần trước, hãng Stellantis cũng thông báo sẽ chuyển việc sản xuất mẫu xe Jeep mới từ nhà máy ở Brampton (ngoại ô Toronto) sang một cơ sở tại Illinois (Mỹ).

Nhà máy Brampton từng bị đóng cửa năm 2023, với 3.000 công nhân bị sa thải, nhằm chuẩn bị tái cấu trúc và lắp đặt dây chuyền mới. Nhưng với thông báo mới nhất, tương lai của hàng nghìn lao động này đang bị đặt dấu hỏi.

Trước đó, GM cũng đã công bố cắt giảm một ca làm việc tại nhà máy sản xuất xe bán tải ở Oshawa, Ontario, khiến khoảng 2.000 việc làm khác bị ảnh hưởng.

Quyết định mới nhất của GM liên quan đến nhà máy ở Ingersoll, Ontario, nơi bắt đầu sản xuất xe tải giao hàng chạy điện BrightDrop từ năm 2022, sau khi nhận gói hỗ trợ 519 triệu CAD (tương đương khoảng 370 triệu USD) từ chính phủ liên bang và tỉnh Ontario để cải tạo cơ sở sản xuất.

Nhà máy này đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 5 do doanh số thấp, nhưng dự kiến sẽ khởi động lại vào tháng 11 năm nay — kế hoạch nay đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

Bà Lana Payne, Chủ tịch toàn quốc của Unifor, chỉ trích gay gắt quyết định của GM, cho rằng nguyên nhân trực tiếp là chính sách của ông Trump khi cắt hỗ trợ cho ngành xe điện và đánh thuế 25% đối với ô tô, xe tải nhập khẩu từ Canada.

“Giờ đây hơn 1.000 công nhân và gia đình họ đang phải trả giá cho sự can thiệp chính trị của ông Trump và sự thất bại của GM trong việc bảo vệ người lao động”, bà Payne tuyên bố.

GM thừa nhận thị trường xe tải điện đang “phát triển chậm”

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư hôm thứ ba, Giám đốc điều hành GM – Mary Barra cho biết “thị trường xe tải điện thương mại đang phát triển chậm hơn nhiều so với kỳ vọng”.

BrightDrop hiện là mẫu xe tải thương mại chạy điện duy nhất trong danh mục sản phẩm của GM.

Hãng không đưa ra thông tin cụ thể về tương lai của nhà máy Ingersoll, chỉ nói rằng sẽ làm việc với công đoàn và chính phủ Canada để tìm giải pháp.

Bà Mélanie Joly, Bộ trưởng Công nghiệp Canada, đã phản ứng thận trọng hơn so với tuần trước, khi bà từng đe dọa kiện Stellantis vì chuyển dây chuyền sản xuất sang Mỹ.

“Đây là hai tình huống hoàn toàn khác nhau”, bà Joly nói hôm thứ ba.

Bà cho biết chính phủ đang gây “áp lực tối đa” lên Stellantis để buộc hãng giữ lại dây chuyền sản xuất Jeep tại Canada, do công ty có nghĩa vụ sau khi nhận tiền hỗ trợ để tái thiết nhà máy Brampton.

Ngược lại, trường hợp của GM được xem là “vấn đề thương mại”, khi mẫu xe tải điện BrightDrop không đạt doanh số như kỳ vọng.

Dù vậy, bà Joly khẳng định chính phủ sẽ tìm cách tái mở cửa nhà máy với một dòng xe mới và buộc GM phải hoàn thành mọi nghĩa vụ còn lại theo các gói hỗ trợ trước đây.

Trong bối cảnh Mỹ siết thuế và các hãng ô tô tái cơ cấu chiến lược sản xuất, ngành công nghiệp xe điện của Canada đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong nhiều năm, với hàng nghìn việc làm bị đe dọa và tương lai của các nhà máy từng được kỳ vọng “xanh hóa” ngành xe hơi trở nên đầy bất định.

