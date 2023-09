Gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ thi công trục giao thông kết nối với TP Hồ Chí Minh

Phương tiện máy móc thi công đường tỉnh 823D. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Dự án ĐT.823D có chiều dài 14,2Km, điểm đầu Km0+000 (ranh giới tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh), điểm cuối Km14+274 (tại nút giao vòng xoay Hậu nghĩa, giao Quốc lộ N2 với đường Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Dự án có quy mô chiều rộng mặt đường 4 làn xe rộng 14m và 2 làn song hành rộng 7m, nền đường rộng 32m - 40m. Tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, không tính phần giải phóng mặt bằng.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương – Công ty TNHH Hoàn Hảo – Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành đảm nhận thi công với giá trị hợp đồng 946 tỷ đồng. Hiện tại, các nhà thầu đang triển khai 7 mũi thi công các hạng mục gồm: đào, đắp cát nền đường; sỏi đỏ; cấp phối đá dăm lớp dưới, cấp phối đá dăm lớp trên; bó vỉa, dải phân cách và cống thoát nước.

Dự án được khởi công vào cuối năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, tuy nhiên giá trị khối lượng thực hiện đến nay mới đạt hơn 280 /946 tỷ đồng, bằng 29,6%. Việc triển khai thi công được đánh giá là chậm tiến độ đề ra.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, việc triển khai dự án đường ĐT.823D hiện gặp nhiều vướng mắc. Trong phạm vi thi công cống thoát nước, nền mặt đường còn vướng 25 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng thi công; một số đoạn bàn giao mặt bằng theo thửa, không liên tục nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển vật tư gặp nhiều khó khăn do đường vào công trình chủ yếu có trọng tải nhỏ, đường bê tông. Nguồn vật liệu cát đắp nền đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án khan hiếm, hầu như không tìm ra được nguồn cung cấp, gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công công trình.

Do vậy, Sở Giao thông Vận tải Long An đề nghị UBND huyện khẩn trương giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại và bàn giao cho nhà thầu thi công để sớm hoàn thành công trình; đề nghị ngành chuyên môn có hướng dẫn về việc điều chỉnh đơn giá vật liệu (sỏi đỏ) để giải quyết kiến nghị của đơn vị thi công. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng do việc vận chuyển vật tư...

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Long An sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Theo UBND tỉnh Long An, dự án đường ĐT. 823D là công trình quan trọng, tạo liên kết giao thông đồng bộ giữa TP Hồ Chí Minh và Long An, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giải quyết bài toán về ùn tắc giao thông trong suốt thời gian qua, giảm tải cho một số tuyến đường giao thông qua địa bàn... Khi hoàn thành, công trình sẽ là điểm nhấn vô cùng quan trọng với tỉnh Long An, góp phần kích thích kinh tế phát triển, thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành thương mại dịch vụ, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển.