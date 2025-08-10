Gỡ vướng pháp lý loạt dự án nghìn tỷ, nguồn thu từ đất của TP.HCM cao kỷ lục

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, hàng loạt bất động sản giá trị lớn đang hoàn tất thủ tục để tiến hành đấu giá trong năm nay và năm 2026, bao gồm cả 3 khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và khu lõi TP.HCM.

Trong đó, với khu vực TP.HCM, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã đề xuất kế hoạch đấu giá các lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, các khu đất ngoài Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư.

Hiện UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất ngoài Thủ Thiêm năm 2025.

Khu đô thị Thủ Thiêm vẫn là địa chỉ thu hút nhà đầu tư đến TP.HCM.

Kế hoạch phê duyệt bao gồm 3 lô đất Thủ Thiêm, 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư. Trong đó, TP đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 lô đất Thủ Thiêm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá khởi điểm. Với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm, cấp xã đang thực hiện lập quy hoạch 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quyết định chủ trương đầu tư.

Với 3.790 căn hộ chung chung cư tại phường An Khánh, Sở cũng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo UBND TP.HCM về chủ trương đối với đề xuất phương án bán đấu giá.

Dự kiến năm 2025, nguồn thu trong công tác xác định giá đất cụ thể các công trình, dự án trên địa bàn TP.HCM của 153 dự án khoảng hơn 86.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, UBND TP.HCM đã phê duyệt giá đất cụ thể 9 dự án, với tổng số thu hơn 52.599 tỷ đồng.

Điển hình những dự án có số thu lớn như dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2a - khu đô thị mới Thủ Thiêm với số thu khoảng 16.190 tỷ đồng; hay khu đất tại xã Long Hoà và thị trấn Cần Thạnh - Cần Giờ thuộc dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ với số thu khoảng 27.317 tỷ đồng.

TP.HCM dự kiến thu khoảng hơn 86.000 tỷ đồng từ định giá đất đai trong năm 2025.

Việc khơi thông nguồn lực đất đai được nhận định ngoài tăng nguồn thu rất lớn cho ngân sách còn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất cho nhà đầu tư và người dân.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết hiện 2 dự án có số thu dự kiến 4.168 tỷ đồng cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất là dự án khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2b trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, với số thu khoảng 4.000 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp Sóng Việt thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu khoảng 168 tỷ đồng.

Ngoài ra còn 23 dự án dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất trong năm 2025. Trong đó có 18 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng; 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77của Bộ Chính trị.

Với Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức đấu giá 8 khu đất, trong đó đấu giá thành công một khu đô thị. Khu vực này đang có các khu đất diện tích 46,68 ha đủ điều kiện để tổ chức đấu giá trong năm 2025, với tổng số tiền dự kiến thu được nếu đấu giá thành công là 2.488,53 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, đã có 44 hồ sơ được phê duyệt phương án giá đất, với số thu là 7.485 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2025, khoảng 51 hồ sơ được duyệt với số tiền thu là 7.960 tỷ đồng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến năm 2025, nguồn thu ngân sách từ đất đai của 24 dự án là 1.098 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Việc tháo gỡ các dự án vướng mắc trên địa bàn TP.HCM đang có kết quả tích cực. TP đã gỡ vướng được 106/838 dự án với diện tích 1.276 ha, tổng vốn đầu tư trên 500.000 tỷ đồng. Việc gỡ vướng, khơi thông các dự án đã góp phần tăng thu cho ngân sách TP 7 tháng qua và với đà này, TP sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách.

Đến hết tháng 7, TP.HCM thu ngân sách khoảng 470.000 tỷ đồng, đạt hơn 70% dự toán. Trong đó, thu nội địa lớn nhất với hơn 336.400 tỷ đồng, chiếm 72,3%. Các khoản thu về nhà, đất cũng tăng mạnh, đạt 72,5%, ước khoảng 45.792 tỷ đồng…



