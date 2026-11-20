Mọi người thường vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống tương lai khi AI và robot đi làm việc, còn con người chỉ việc ngồi chơi và hưởng thụ, nhưng anh chàng này lại làm chuyện ngược lại. Trong lúc chủ nhân vất vả đi làm kiếm tiền, Claude Code lại được giao một nhiệm vụ rất vui vẻ: chơi GTA 6 tại nhà suốt 8 tiếng.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 19/11, khi GTA 6 chính thức ra mắt sau hơn 10 năm trì hoãn. Cùng ngày, tài khoản @starmex trên mạng xã hội X đăng bài kể rằng Claude Code đã chơi tựa game này suốt 8 tiếng trong lúc chủ nhân đi làm kiếm tiền. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt khoảng 1,19 triệu lượt xem và gần 6.900 lượt thích tính đến sáng hôm đó.

Bài đăng trên X của starmex

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, anh đã cấp cho Claude Code quyền truy cập màn hình và bàn phím máy tính, sau đó đưa ra một yêu cầu duy nhất: mở GTA 6, chơi chế độ cốt truyện theo thứ tự nhiệm vụ, tự chơi lại nếu nhân vật bị hạ gục, lựa chọn vũ khí phù hợp với khoảng cách chiến đấu và lái xe theo chỉ dẫn GPS. Claude Code được yêu cầu tiếp tục chơi cho đến khi chủ nhân ra lệnh dừng lại.

Điều đáng ngạc nhiên là công cụ này dường như không mất quá nhiều thời gian để làm quen. Chủ tài khoản cho biết Claude Code học cách điều khiển game trong khoảng 15 phút. Đến giờ chơi thứ hai, khả năng lái xe của AI thậm chí được anh đánh giá là tốt hơn chính mình.

Sau khoảng 5 tiếng, Claude Code bắt đầu thay đổi cách chơi. Thay vì tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính, AI chuyển sang làm nhiệm vụ phụ vì nhận định nhân vật cần cải thiện chỉ số trước khi tiếp tục cốt truyện.

Chưa dừng lại ở đó, chủ tài khoản còn đưa thêm một yêu cầu: nếu số tiền trong game thấp hơn 500.000 USD, Claude Code phải tìm cách kiếm tiền hiệu quả nhất trước khi quay lại nhiệm vụ chính. Công cụ này được yêu cầu theo dõi số tiền kiếm được mỗi phút và tối ưu phương pháp thực hiện.

Theo lời kể của chủ tài khoản, Claude Code đã tự tìm ra một vòng lặp kiếm tiền có thể tạo ra khoảng 400.000 USD sau mỗi 3 phút. AI sau đó duy trì hoạt động này liên tục trong 2 tiếng trước khi quay lại chơi cốt truyện. Người đăng cũng tuyên bố Claude Code đã tìm ra 44 mã cheat code trong chưa đầy 10 phút khi phân tích các tệp game giữa những nhiệm vụ.

Bảng cheat code được Claude tìm ra trong khi chơi GTA 6

Thực tế, việc dùng AI điều khiển trò chơi không hoàn toàn xuất hiện từ câu chuyện này. Trước đó, một nhà phát triển đã xây dựng máy chủ MCP cho phép Claude Code điều khiển bàn phím, chuột, tay cầm chơi game và đọc nội dung hiển thị trên màn hình. Công cụ này từng được sử dụng để cho AI chơi GTA 4. Ngày 6/11, Anthropic cũng công bố Project Eve, một nghiên cứu nhằm giúp Claude có khả năng tự chơi các trò chơi trực tuyến nhiều người tham gia.

Tuy nhiên, câu chuyện GTA 6 cho thấy một khía cạnh khác của AI Agent: thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh, hệ thống có thể tiếp tục thực hiện công việc, đánh giá tình huống và tự thay đổi mục tiêu trong quá trình vận hành. Trong trường hợp này, Claude Code không chỉ làm theo yêu cầu ban đầu mà còn chủ động chuyển sang nhiệm vụ phụ, tìm cách kiếm tiền rồi quay lại cốt truyện.

Vì thế, điều đáng bàn không hẳn là một AI có thể chơi game giỏi đến đâu. Nếu có thể duy trì cách vận hành tương tự trong những công việc thực tế như chuyển đổi hệ thống, chỉnh sửa mã nguồn hay chạy thử nghiệm phần mềm qua đêm, khả năng làm việc liên tục và tự điều chỉnh của các AI Agent có thể trở nên hữu ích hơn nhiều so với một màn trình diễn trong trò chơi.

Còn với chủ nhân của Claude Code, có lẽ đây là một ngày làm việc khá đặc biệt: anh phải ra ngoài kiếm tiền để trang trải cuộc sống, trong khi AI ở nhà dành trọn 8 tiếng chơi GTA 6. Trớ trêu hơn, muốn có người chơi game hộ, anh vẫn phải trả tiền cho gói dịch vụ AI.