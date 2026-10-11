Góc nhìn chuyên gia: Cần tính kịch bản VN-Index lùi về 1.700 điểm, 4 nhóm ngành đáng chú ý trước mùa báo cáo quý

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 5-9/10 với diễn biến giằng co khi VN-Index hồi phục trong hai phiên đầu tuần nhưng quay đầu giảm ba phiên liên tiếp sau đó. Chỉ số tiếp tục rung lắc quanh vùng đáy tháng 8, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu ngày càng rõ nét.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tạo được động lực dẫn dắt bền vững, đặc biệt khi Vingroup chững lại và nhóm ngân hàng chịu áp lực bán. Dòng tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội tại những cổ phiếu vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Cùng với đó, hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Bước sang tuần giao dịch 12-16/10, các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập điểm cân bằng. Mùa công bố báo cáo tài chính quý 3 sắp bắt đầu có thể trở thành yếu tố quan trọng chi phối sự dịch chuyển của dòng tiền.

VN-Index có thể tiếp tục đi ngang nghiêng về giảm

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, đánh giá VN-Index trải qua một tuần gần như đi ngang, liên tục rung lắc quanh vùng đáy tháng 8 và chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, dòng tiền phân hóa rất mạnh.Theo ông Phong, nhóm Vingroup đỡ điểm đầu tuần nhưng nhanh chóng quay đầu. Riêng phiên 8/10, VHM và VIC đã lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số. Dòng tiền rút khỏi nhóm vốn hóa lớn để tìm đến các cổ phiếu vừa và nhỏ có câu chuyện riêng, trong khi khối ngoại vẫn là lực cản lớn khi nối dài chuỗi bán ròng lên 13 phiên liên tiếp.

Bên ngoài thị trường thế giới, chuyên gia Pinetree lưu ý giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng do căng thẳng Trung Đông, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao nhất kể từ năm 2002, tạo thêm sức ép rút vốn khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Dự báo tuần tới, ông Phong cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng đi ngang nghiêng về giảm (sideway down) trong biên độ 1.700-1.760 điểm, với dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh.Nhóm cổ phiếu trụ chưa tìm lại được lực kéo khi Vingroup đã chững lại, còn ngân hàng chịu áp lực bán từ chính khối ngoại. Theo ông Phong, chuỗi bán ròng này khó dừng sớm khi lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và biên bản họp Fed cho thấy nhiều thành viên chưa loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Dù vậy, điểm sáng là nền tảng vĩ mô trong nước vẫn rất vững với GDP quý 3 tăng 9,95%. Cùng với mùa công bố kết quả kinh doanh quý III sẽ sớm diễn ra trong vài tuần tới, đây được xem là chất xúc tác để dòng tiền tập trung vào từng doanh nghiệp có câu chuyện riêng thay vì nâng đỡ cả thị trường.

Mặc dù vậy, chuyên gia Pinetree lưu ý rủi ro lớn nhất tiếp tục là mặt bằng lãi suất trong nước neo cao, kèm áp lực lạm phát khi chi phí xăng dầu tăng mạnh, có thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của toàn thị trường.Về chiến lược, ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp kéo ngắn của thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức phòng thủ.

Áp lực giảm có dấu hiệu suy yếu, cơ hội ở 4 nhóm ngành

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Anh Khoa cho rằng diễn biến thị trường cần được nhìn nhận trên cả khung thời gian ngắn hạn và dài hơn. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ hình thành từ giữa tháng 9, song diễn biến tuần qua cho thấy đà giảm đã phần nào suy yếu.

Nhìn rộng hơn, thị trường vẫn đang đi ngang trong biên độ rộng kể từ đầu năm. Vì vậy, nhịp điều chỉnh hiện tại nên được đặt trong bối cảnh đó, thay vì vội xem là khởi đầu của một xu hướng mới. Với áp lực giảm đang có dấu hiệu dịu lại, ông Khoa kỳ vọng thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng trong thời gian tới.

Đánh giá về thanh khoản, ông Khoa cho rằng cần nhìn kỹ vào cấu trúc dòng tiền trước khi đưa ra kết luận. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng khoảng 8%, cho thấy giao dịch đã có phần sôi động hơn.Tuy nhiên, mức cải thiện này chưa lan tỏa rộng và vì thế chưa đủ để xem là tín hiệu lực cầu bắt đáy đáng tin cậy. Lực cầu bắt đáy hiện mới xuất hiện rõ nét ở một vài cổ phiếu có diễn biến tiêu cực thời gian gần đây như PNJ hay NVL, mang tính cục bộ hơn là xu hướng chung. Nhà đầu tư vẫn cần quan sát thêm trước khi đánh giá dòng tiền đã thực sự quay trở lại.

Một vấn đề khác được thị trường quan tâm là áp lực bán ròng của khối ngoại, khi giá trị lũy kế từ đầu năm 2026 đã vượt mốc 100.000 tỷ đồng.Theo ông Khoa, áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn sẽ còn tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư và xu hướng này nhiều khả năng vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bối cảnh vĩ mô thế giới chưa thực sự thuận lợi, khi mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, khiến dòng vốn quốc tế trở nên thận trọng hơn.

Dù vậy, vị chuyên gia kỳ vọng áp lực này sẽ dần giảm bớt trong thời gian tới. Theo ông, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026, với lộ trình đưa cổ phiếu vào các chỉ số toàn cầu theo nhiều đợt đến năm 2027, sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế, qua đó giúp cán cân giao dịch của khối ngoại từng bước được cải thiện.

Trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3, ông Khoa cho rằng khi diễn biến thị trường chưa thực sự tích cực, nhà đầu tư chưa nên vội đẩy mạnh giải ngân mà nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, chỉ nâng dần khi cả thị trường lẫn kết quả kinh doanh cùng phát đi tín hiệu khả quan.

Đáng chú ý, bán lẻ, ngân hàng, vật liệu xây dựng và dầu khí là bốn nhóm ngành được ông Khoa đánh giá có triển vọng kết quả kinh doanh quý III khởi sắc và đáng để nhà đầu tư ưu tiên theo dõi.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh kết quả kinh doanh tốt mới chỉ là điều kiện cần. Một cổ phiếu đáng mua còn cần có mức định giá hợp lý và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đồng thời diễn biến giao dịch cũng phải ủng hộ luận điểm đầu tư.Vì vậy, chiến lược hợp lý là giải ngân từng phần, thay vì tập trung mua đuổi trước thời điểm doanh nghiệp công bố kết quả. Trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng, việc lựa chọn cổ phiếu trên cơ sở triển vọng kinh doanh và quản trị tỷ trọng danh mục vẫn cần được ưu tiên.