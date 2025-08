Góc nhìn chuyên gia: Khả năng thị trường vẫn điều chỉnh, tận dụng cơ hội săn một số nhóm cổ phiếu có thể hút tiền mạnh

Sau giai đoạn tăng giá liên tiếp gần 04 tháng với 6 tuần tăng điểm mạnh với thanh khoản đột biến, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần giao dịch 28/7 - 1/8 giảm điểm.

VN-Index ngắt mạch tăng giá mạnh khi gặp vùng đỉnh lịch sử. Chỉ số chính kết tuần quanh vùng 1.495,21 điểm, giảm 2,35% so với cuối tuần trước. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trong tuần qua với quy mô hơn 4.700 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Đà giảm đã chậm lại , rủi ro từ việc khối ngoại bán ròng vẫn hiện hữu

Theo ông Nguyễn Thái Học – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , thị trường chứng khoán Việt Nam đã chấm dứt chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp bằng một tuần giảm mạnh, đi kèm thanh khoản lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh vĩ mô tích cực và mùa công bố KQKD quý 2 khởi sắc, nhưng áp lực chốt lời sau nhịp tăng gần 20% trong 2 tháng qua của VN-Index là rất lớn.

Cũng theo ông Học, tuần qua chứng kiến biến động mạnh của thị trường khi đầu tuần VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tạo hiệu ứng FOMO nhưng ngay trong phiên thứ Ba, áp lực bán ồ ạt khiến chỉ số mất hơn 4% và hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Về cuối tuần, đà giảm hạ nhiệt khi lực cầu bắt đáy xuất hiện. Điểm đáng chú ý là khối ngoại quay lại bán ròng mạnh, nhiều phiên trên 1.000 tỷ đồng, trong khi tự doanh và tổ chức trong nước nổi lên là lực đỡ, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển từ nhóm vốn hóa lớn tăng nóng sang midcap và một số bluechips chưa được chú ý.

Về diễn biến tuần tới, chuyên gia Pinetree giữa quan điểm trung lập và thị trường sẽ đi ngang xây nền. Đà giảm đã chậm lại và lực cầu đang hỗ trợ thị trường, nhưng rủi ro từ việc khối ngoại bán ròng vẫn hiện hữu. VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy, chưa có xu hướng tăng mạnh cũng khó giảm sâu.

Thị trường sẽ phân hóa rõ rệt, các cổ phiếu midcap, đầu ngành chưa tăng nhiều có thể hút dòng tiền, trong khi nhóm vốn hóa lớn và tăng nóng giai đoạn trước sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên thận trọng, hạn chế mua đuổi. Chiến lược hợp lý là hạ tỷ trọng ở những mã đã tăng nóng, đồng thời quan sát cơ hội ở cổ phiếu midcap hoặc bluechips cơ bản tốt, chưa tăng nhiều và được hỗ trợ bởi dòng tiền tổ chức cũng như khối ngoại.

Tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn, tìm cơ hội tại nhóm cổ phiếu hút tiền

Đội ngũ phân tích Chứng khoán Asean đánh giá thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là ngưỡng điểm 1.480 – 1.485 trong khi kháng cự gần là khu vực 1.500 – 1.510.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, ASEANSC Research khuyến nghị nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các đại diện có dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và vận động khỏe hơn so với thị trường chung. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và có động lực hỗ trợ từ chính sách vĩ mô (Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, v.v).

Với trường phái mua và nắm giữ trung hạn, nhà đầu tư có thể phân bổ thêm tỷ trọng từng phần với các cổ phiếu đầu ngành, có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025 và đang chiết khấu đáng kể về giá, đồng thời cổ phiếu đã quay lại các nền hỗ trợ mạnh trên đồ thị kỹ thuật.

Cùng quan điểm, Chứng khoán Vietcombank cho rằng thị trường đã trải qua một tuần biến động mạnh và đang trong quá trình cân bằng, tích lũy lại động lực. Điểm cộng là dòng tiền vẫn cho tín hiệu vận động giải ngân, mặc dù đã có sự phân hóa giữa các nhóm ngànhhay cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng hoặc ghi nhận KQKD quý 2 tích cực. Tuy nhiên, nhóm vốn hóa lớn chưa có sự đồng thuận nên rủi ro rung lắc/điều chỉnh vẫn còn hiện hữu.

Theo VCBS, khả năng vận động rung lắc và giằng co vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn. VN-Index cho thấy nỗ lực tìm điểm cân bằng quanh mốc 1.500. Với diễn biến hiện tại, đội ngũ phân tích khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ lệ ký quỹ ở mức an toàn, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ, và có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng đối với những mã này tại những nhịp rung lắc của thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư với tỉ trọng tiền mặt cao có thể đi theo dòng tiền đầu cơ và giải ngân từng phần ở những cố phiếu đang thu hút sự chú ý của lực cầu, đồng thời dư địa tăng còn nhiều so với vùng kháng cự gần nhất.