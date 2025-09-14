Góc nhìn chuyên gia: Rung lắc sớm xuất hiện, không nên FOMO mua đuổi ngay cả khi Index vượt đỉnh

VN-Index chịu quán tính giảm từ trước đó và đánh mất MA20 ngay từ phiên đầu tuần. Tuy nhiên 4 phiên giao dịch liên tiếp sau đó, thị trường đã liên tục tăng điểm hồi phục và lấy lại ngưỡng MA20 ngày này vào cuối tuần, bất chấp diễn biến rung lắc và có phiên biên độ còn đạt mức hơn 50 điểm.

VN-Index đóng cửa tuần tại 1.667,26, tăng nhẹ 0,29 điểm (+0,02%) so với tuần trước. Giá trị giao dịch thị trường tuần qua sụt giảm gần 12% so với trung bình tuần trước đó. Khối ngoại tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị 5.337 tỷ đồng luỹ kế sau 5 phiên.

Nhận định về diễn biến tuần giao dịch mới 15-19/9, các chuyên gia đều chung quan điểm thận trọng khi VN-Index đang chịu áp lực bán mạnh tại vùng đỉnh.

VN-Index có thể kiểm tra lại đỉnh cũ rồi điều chỉnh, nhà đầu tư không nên FOMO ngay cả khi VN-Index vượt đỉnh

Ông Nguyễn Thái Học – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree đánh giá diễn biến giảm mạnh trong phiên đầu tuần làm dấy lên lo ngại về khả năng thị trường bước vào một nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, phần còn lại của tuần cho thấy tín hiệu tích cực hơn khi VN-Index liên tục xuất hiện các mẫu hình nến rút chân trong ba phiên liên tiếp (thứ Ba, Tư và Năm), thể hiện lực bán hiện hữu nhưng được hấp thụ khá nhanh, đặc biệt là trong phiên thứ Năm khi chỉ số có lúc giảm sâu nhưng rút chân tới 50 điểm.

Điểm trừ duy nhất trong tuần là thanh khoản suy giảm đáng kể so với giai đoạn trước, cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ. Dù vậy, sự hồi phục này đã giúp VN-Index xóa sạch đà giảm của phiên thứ Hai.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền đang có sự dịch chuyển, lan tỏa sang nhóm midcap và các cổ phiếu chưa tăng nhiều giai đoạn trước. Điển hình là nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công như nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng (đá xây dựng, thép) cùng một số trụ như GVR, VNM, MSN bắt đầu thu hút dòng tiền.

Dự phóng diễn biến tuần mới, chuyên gia Pinetree cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực đầu tuần, hướng lên kiểm tra vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Tuy nhiên, việc vượt đỉnh là chưa chắc chắn khi dòng tiền chưa thật sự dứt khoát: tiền chủ yếu vào midcap nhưng chưa quay lại trụ, chưa hình thành nhóm dẫn dắt rõ ràng, nên khả năng bứt phá mạnh là không cao.

Kịch bản phù hợp là chỉ số kiểm tra lại đỉnh cũ rồi có nhịp điều chỉnh nhẹ, trước khi dòng tiền quay trở lại với các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo lực đẩy cho một nhịp tăng bền vững hơn.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu được khuyến nghị có thể tiếp tục giữ và quan sát diễn biến quanh vùng đỉnh 1.700 điểm để cân nhắc chốt lời hoặc nắm giữ thêm.

Đối với nhà đầu tư chưa có vị thế, ông Học khuyến nghị nên kiên nhẫn, hạn chế mở mua mới ngay đầu tuần vì rủi ro chỉ số kiểm tra đỉnh cũ rồi quay đầu là khá cao. Ngay cả trong trường hợp VN-Index vượt đỉnh, cũng không nên FOMO mua đuổi, thay vào đó nên chờ một nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng đỉnh rồi mới mở mua mới để giảm thiểu rủi ro.

Thị trường chưa thể sớm bứt phá, nhà đầu tư tư chỉ nên thực hiện mua vào cổ phiếu khi thị trường có các nhịp điều chỉnh

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích chứng khoán Agribank (Agriseco), xu hướng chung ở thời điểm hiện tại là VN-Index vẫn đang giằng co biên độ rộng 1.600-1.700 điểm, chờ xác nhận xu hướng mới. Thanh khoản giảm tới từ diễn biến tâm lý phòng thủ trước vùng trống thông tin và cũng là sau khi nhiều câu chuyện đã được chiết khấu phần nào trong giai đoạn tăng nhanh tháng 7-8 vừa qua.

Trong tuần tới, thị trường sẽ có thông tin từ cuộc họp FOMC vào 17-18/09 quyết định có/không sẽ cắt giảm lãi suất, quá trình có/không thu hẹp bảng cân đối của FED; và sự kiện đáo hạn phái sinh diễn ra ngay sau đó vào ngày 19/09.

Chuyên gia Agriseco cho rằng VN-Index sẽ giằng co và kiểm định lại áp lực cung-cầu tại 2 ngưỡng điểm hỗ trợ-kháng cự quan trọng là 1.660 và 1.690 điểm tại 3 phiên đầu tuần. Diễn biến 2 phiên cuối tuần có thể sẽ phụ thuộc vào mức độ đồng pha giữa thông tin và diễn biến thanh khoản-chỉ số của thị trường để xác nhận xu hướng sắp tới.

Theo đó, dòng tiền có thể tìm đến các nhóm ngành có câu chuyện đầu tư trong thời gian tới. Cụ thể, nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công đang thu hút được dòng tiền sau những thông tin về việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong các tháng cuối năm. Nhóm này có thể tiếp tục diễn biến tích cực và thu hút dòng tiền trong tuần tới.

Các nhóm dẫn dắt trong nhịp tăng mạnh của thị trường giai đoạn 2 tháng qua như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đang có dấu hiệu chững lại khi đã tăng giá mạnh trước đó. Tuy vậy, ông Khoa cho rằng đây chỉ là nhịp điều chỉnh lành mạnh giúp cổ phiếu các nhóm này cân bằng trở lại sau giai đoạn tăng nóng. Và đây có thể vẫn sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng tiếp theo sau khi đã tích lũy và cân bằng trở lại. Bên cạnh đó, dòng tiền giai đoạn tới cũng có thể lan tỏa sang các cổ phiếu bluechips có triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rõ nét thuộc các nhóm ngành như thép, bán lẻ,…

Trong bối cảnh thị trường đã cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua nhưng cũng chưa thể sớm bứt phá, ông Khoa cho rằng nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược giao dịch trong biên độ của đường kênh giá hiện tại, dao động từ 1.630 – 1.700 điểm. Đồng nghĩa nhà đầu tư nên thực hiện mua vào cổ phiếu khi thị trường có các nhịp điều chỉnh về biên dưới của đường kênh giá tương ứng vùng hỗ trợ 1.630 điểm, và có thể hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn khi chỉ số tiến tới biên trên tương ứng vùng đỉnh 1.700 điểm. Đối với các vị thế đầu tư trung, dài hạn ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rõ nét có thể tiếp tục nắm giữ khi xu hướng chung của thị trường vẫn là tích cực.