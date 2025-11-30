Góc nhìn chuyên gia: VN-Index hướng tới mốc 1.700 điểm, "săn" cơ hội tại một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt đang được chiết khấu tốt

Kết phiên 28/11, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.691 điểm, tương ứng tăng 2,18% so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình trong tuần đạt 18.627 tỷ đồng, thấp hơn 13% so với trung bình 20 phiên.

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận sự phân hóa khá rõ nét. Trong khi một số cổ phiếu như VIC, VNM, VPL,… ghi nhận đà tăng tốt, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số thì nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán duy trì diễn biến đi ngang hoặc gặp áp lực điều chỉnh.﻿

Về dòng vốn ngoại, tuần qua ghi nhận tín hiệu cải thiện khi khối ngoại giảm cường độ bán ròng và thậm chí quay lại mua ròng trong một số phiên cuối tuần, giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư và củng cố đà hồi phục của VN-Index.

﻿Hướng tới kiểm định vùng kháng cự quan trọng tại 1.700 điểm

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco ﻿

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì cấu trúc tăng trong tuần qua khi hình thành chuỗi tăng 3 tuần liên tiếp và bám khá sát đường xu hướng MA20 tuần. Bước sang tuần giao dịch mới, ông Khoa kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới kiểm định vùng kháng cự quan trọng tại 1.700 điểm. Để vượt thành công vùng cản này, thanh khoản thị trường cần có sự cải thiện với độ rộng thị trường tích cực hơn.

Ngược lại, rủi ro rung lắc quanh vùng kháng cự là hoàn toàn có thể xảy ra do áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng giá cao. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn đang nghiêng về tích cực nhờ mặt bằng định giá nhiều nhóm ngành vẫn ở mức hấp dẫn và kỳ vọng triển vọng lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch toàn thị trường trong thời gian gần đây phần lớn đều ghi nhận ở mức trung bình thấp. Chuyên gia Agriseco nêu một số nguyên nhân khiến dòng tiền tạm thời đứng ngoài quan sát.

Thứ nhất, VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.700 điểm. Điều này khiến nhà đầu tư hạn chế giải ngân mới vì lo ngại rủi ro điều chỉnh tại vùng giá cao.

Thứ hai, nhiều cổ phiếu đã trải qua nhịp tăng khá tốt giai đoạn trước, điển hình như nhóm ngân hàng, chứng khoán,…dẫn tới sự thận trọng trong việc giải ngân trở lại sau giai đoạn chốt lời.

Thứ ba, sau mùa công bố KQKD quý 3/2025, thị trường đang trong ở vùng trống thông tin ngắn hạn khiến dòng tiền chủ động có xu hướng đứng ngoài quan sát. Bên cạnh đó, diễn biến bán ròng của khối ngoại cũng là biến số quan trọng khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Khoa kỳ vọng áp lực này đã được giảm bớt phần nào khi hoạt động mua ròng của khối này đã có sự cải thiện rõ nét trong các phiên giao dịch cuối tuần qua.

Các yếu tố trên có thể ảnh hưởng tới đà tăng của thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt khi VN-Index đang tiến gần hơn đến vùng kháng cự 1.700 điểm, vốn là ngưỡng kháng cự tâm lý đòi hỏi dòng tiền mạnh để có thể bứt phá, quay lại xu hướng tăng mới. Thiếu sự ủng hộ của thanh khoản, chỉ số nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục vận động trong biên độ 1.650-1.700 điểm trong thời gian tới.

Theo quan điểm của ông Khoa, trong bối cảnh VN-Index dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản suy giảm, xác suất dẫn dắt nhịp tăng kế tiếp thường thuộc về những nhóm ngành có nền tảng vĩ mô hỗ trợ, định giá đã chiết khấu đủ hấp dẫn và đang xuất hiện tín hiệu hồi phục sớm hơn mặt bằng chung.

Theo đó, một số nhóm có tiềm năng trở thành nhóm ngành dẫn dắt. Thứ nhất, có thể kể đến nhóm ngân hàng trong bối cảnh vĩ mô ổn định và tăng trưởng tín dụng 2026 tiếp tục ở mức cao, mặt bằng định giá P/B của nhiều ngân hàng đã về mức hấp dẫn và thấp hơn so trung bình 5 năm.

Thứ hai, nhóm bất động sản dân dụng, nhóm xây dựng và vật liệu , được kỳ vọng hưởng lợi từ thị trường bất động sản sôi động cũng như định hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, sẽ có thể là các nhân tố dẫn dắt nhịp tăng mới. Các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tiến độ pháp lý rõ ràng; hay các doanh nghiệp xây lắp với backlog dồi dào hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu có thể sẽ thu hút dòng tiền đầu tư trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp được hưởng lợi trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng cao như bán lẻ hoặc các cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 cũng có thể trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

﻿Pha “rũ hàng” của VN-Index, có thể giải ngân thăm dò

Ông Nguyễn Thái Học - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree

﻿Tuần vừa qua, VN-Index ghi nhận diễn biến tăng điểm, nhưng đà tăng mang đặc điểm xanh vỏ – đỏ lòng khi chỉ số được nâng đỡ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Với mức tăng hơn 36 điểm trong cả tuần, riêng bộ ba VIC – VPL – VHM đã đóng góp tới gần 40 điểm, trong khi phần lớn thị trường còn lại chỉ dao động đi ngang và tiếp tục tích lũy.

Thêm vào đó, thanh khoản duy trì ở mức thấp phản ánh tâm lý thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền không lan tỏa rộng mà chỉ tập trung vào một vài nhóm vốn hóa lớn.

Khối ngoại cũng duy trì bán ròng nhưng mức độ giảm mạnh, chỉ còn gần 600 tỷ đồng. Ngược lại, tổ chức trong nước là lực đỡ duy nhất, góp phần giữ nhịp thị trường trong bối cảnh dòng tiền tổng thể khá thận trọng.

Về diễn biến tuần tới, ông Học cho biết với bối cảnh nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng hai tuần liên tiếp nhưng VN-Index vẫn giữ được đà tăng và trụ vững trên vùng 1.700 điểm, xác suất đây chỉ là một pha “rũ hàng” là cao hơn việc bắt đầu một nhịp giảm sâu.

Trong những phiên đầu tuần, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và chủ yếu tích lũy quanh vùng điểm hiện tại.

Ở kịch bản tích cực, nếu một vài nhóm cổ phiếu hấp thụ cung tốt và bật tăng trở lại, đặc biệt là các nhóm như Bất động sản hoặc Dầu khí, VN-Index hoàn toàn có thể bứt phá qua mốc 1.700 ngay trong nửa cuối tuần, qua đó mở ra dư địa hướng tới vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.750 điểm.

Ngược lại, trong trường hợp dòng tiền không đủ mạnh hoặc áp lực chốt lời gia tăng trở lại, chỉ số có thể cần quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.640–1.650 điểm trước khi tạo nền cho nhịp tăng mới. Dù vậy, xét tổng thể, tôi vẫn thiên về kịch bản tích cực nhiều hơn khi lực bán không quá mạnh, thanh khoản thấp mang tính chất giữ hàng nhiều hơn là thoát hàng bằng mọi giá.

Về mặt chiến lược, giai đoạn hiện tại phù hợp với quan điểm tích cực nhưng chọn lọc. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, chưa cần vội vàng bán ra mà có thể tiếp tục nắm giữ, tận dụng nhịp tích lũy để quan sát thêm phản ứng của thị trường quanh vùng 1.700 điểm.

" Các quyết định chốt lời mạnh chỉ nên được cân nhắc khi chỉ số tiến sát các vùng kháng cự cao hơn hoặc xuất hiện tín hiệu suy yếu rõ ràng về mặt dòng tiền ", vị chuyên gia Pinetree nêu rõ.

Đối với nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mới, có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ, ưu tiên các cổ phiếu có diễn biến giá tích cực, nền tảng cơ bản tốt và đang thu hút sự quan tâm của dòng tiền, đặc biệt ở các nhóm Dầu khí, Tiêu dùng, Bất động sản, Hóa chất và Công nghệ.

Việc giải ngân nên thực hiện từng phần, tránh mua đuổi khi giá bị kéo lên quá nhanh, đồng thời luôn giữ một phần tiền mặt để chủ động trong trường hợp thị trường kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn.