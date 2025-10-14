Góc nhìn vĩ mô – Phú Mỹ trong bản đồ kinh tế vùng

Từ một đô thị công nghiệp trọng điểm, Phú Mỹ đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố cảng – trung tâm logistics và sản xuất quy mô lớn, nơi hội tụ hạ tầng chiến lược, dòng vốn đầu tư và các dự án đô thị hiện đại.

Góc nhìn hạ tầng – Động lực tăng trưởng giá trị đất

Trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông được xem là "bàn đạp" giúp Phú Mỹ tăng tốc, thu hút nguồn lực đầu tư và kích hoạt sự bứt phá về giá trị bất động sản. Nhờ vị trí nằm giữa tam giác kinh tế TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), Phú Mỹ đang được ưu tiên hàng loạt dự án trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến Vành đai 4, đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, cùng cầu Phước An – công trình chiến lược giúp kết nối trực tiếp hệ thống cảng Phú Mỹ với cảng Đồng Nai.

Các công trình này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics mà còn tạo ra "cú hích kép" cho giá trị đất và sức hấp dẫn của khu vực. Theo quy hoạch đến năm 2030, Phú Mỹ được định hướng trở thành đô thị cảng biển hiện đại, trung tâm công nghiệp và đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song đó, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy các doanh nghiệp đa quốc gia tìm kiếm điểm đến mới tại Việt Nam. Với lợi thế sát biển, hạ tầng kết nối đồng bộ và quỹ đất phát triển lớn, Phú Mỹ đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu trong mắt các nhà đầu tư FDI và các tập đoàn logistics quốc tế.

Giá trị bất động sản vì thế cũng ghi nhận xu hướng tăng đều trong những năm gần đây, đặc biệt ở phân khúc nhà ở, thương mại – dịch vụ phục vụ chuyên gia và lực lượng lao động tại khu công nghiệp.

Góc nhìn công nghiệp – Hạ tầng logistics và sản xuất

Phú Mỹ hiện là "thủ phủ công nghiệp" của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với hơn 10 khu công nghiệp quy mô lớn, trong đó nhiều khu đã lấp đầy 80–90% diện tích. Lợi thế hạ tầng logistics liền cảng giúp địa phương này trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và công nghiệp phụ trợ.

Theo thống kê, trong năm 2024, Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu hút hơn 1,75 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm 34 dự án FDI mới và nhiều dự án điều chỉnh vốn, trong đó phần lớn đến từ lĩnh vực logistics, kho vận và công nghiệp phụ trợ (theo Gia Lai TV, tháng 7/2024). Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn tỉnh đạt hơn 2 tỷ USD, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của khu vực trong dòng vốn sản xuất – dịch vụ (Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, 2024). Đặc biệt, hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 138,2 triệu tấn hàng hóa thông qua, tăng 23% so với kế hoạch (Quân đội Nhân dân, 2024).

Hệ thống cảng biển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Phú Mỹ

Những con số này cho thấy Phú Mỹ đang trở thành "trục xương sống" trong chiến lược công nghiệp hóa và xuất khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hạ tầng cảng – đường – khu công nghiệp được đồng bộ hóa, khu vực này không chỉ thu hút doanh nghiệp toàn cầu mà còn hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất, logistics đến đô thị – dịch vụ, tạo nền tảng phát triển bền vững lâu dài.

