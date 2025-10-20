Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"

20-10-2025 - 00:30 AM | Sống

Ẩm thực Ấn Độ hết “wow” rồi giờ tới gội đầu massage cổ vai gáy ở Ấn Độ lên ngôi.

Bằng một “thế lực” nào đó, các clip chia sẻ về hành trình đi du lịch Ấn Độ của các vlogger đều viral trên mọi nền tảng MXH. Không ít người cho rằng, Ấn Độ là một điểm đến độc đáo, nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa, lịch sử phong phú và cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Bên cạnh đó, những trải nghiệm độc lạ hay những tình huống hài hước khi đi du lịch tại Ấn Độ cũng mang đến nhiều điều thú vị khiến ai cũng tò mò. 

Mới đây, kênh TikTok của travel blogger Phượng Đi Đâu đã thu hút tới hơn 2 triệu lượt xem khi ghi lại cảnh trải nghiệm dịch vụ gội đầu, massage tại Ấn Độ. Đây cũng là lần hiếm hoi người xem được trực tiếp biết về “công nghệ” gội đầu của đất nước này. 

Hơn 2 triệu người xem cô gái đi gội đầu, massage ở Ấn Độ

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"- Ảnh 1.

Khung cảnh trong quán rất đơn giản, nhìn còn có dấu hiệu cũ kỹ

Theo Phượng chia sẻ trong clip, cô đi ngang thấy cửa tiệm của anh chủ vắng khách nên quyết định thử nghiệm. Cô cũng cho hay tiệm này quảng cáo massage cổ, vai, gáy cho cả nam lẫn nữ cũng như có thêm dịch vụ gội đầu. 

Ngay từ bước đầu tiên, nữ blogger đã cảm thấy như muốn “chuyển kiếp” bởi lực tay rất mạng khi massage của người đàn ông Ấn Độ. Chủ tiệm sử dụng rất nhiều dầu bôi lên tóc, sau đó xoa mạnh và làm nhiều động tác khiến Phượng phải bật cười. Thậm chí, cô còn mô tả đó như một “cơn lốc cuồng phong” trên đầu bởi loạt thao tác của người chủ tiệm. 

Được biết gói massage trong 10 phút có giá 45.000 đồng, được tặng kèm massage mặt. Tuy nhiên cách làm đơn giản, hay nói cách khác là “thô sơ” khiến nữ travel blogger đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. “Không hiểu những kỹ thuật gì mà ở Việt Nam mình chưa từng thấy. Thêm cả bóp đầu mà tay anh ấy cứng như đá, gõ vào đầu mình như kiểu búa gõ vào tảng đá. Mình thì vừa đau vừa buồn cười, không thể nào chịu được”, Phượng nói trong video. 

Ngoài massage mặt, gói này còn tượng miễn phí thêm xoa bóp tay, bẻ khớp cổ, giãn cơ toàn thân. Song, cách làm đều rất độc lạ khiến 2 triệu người xem cũng không thể nhịn cười. 

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"- Ảnh 2.

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"- Ảnh 3.

Kỹ thuật massage cực độc lạ khiến người trải nghiệm vừa đau vừa buồn cười

Đỉnh điểm phải kể đến màn gội đầu ngay tại bồn rửa mặt. Nếu như đa phần người Việt đã quen với việc được nằm thư giãn trên bàn gội đầu thì tại Ấn Độ, họ sẽ sử dụng bồn rửa mặt, người gội đầu ngồi trên ghế và cúi xuống chiếc bồn đó. Nước gội đầu sẽ được chủ tiệm đun sôi, sau đó pha thêm với nước lạnh, rồi dội từ từ lên đầu khách hàng. 

Cách làm này khiến khách hàng gần như bị nước hắt ướt hết áo. Chưa kể, anh chủ tiệm người Ấn Độ cũng làm mọi thứ rất nhanh, chỉ gội đầu 1 lần và không hề có bước xả tóc. Mọi công đoạn chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút. 

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"- Ảnh 4.

Gội đầu, massage cổ vai gáy ở Ấn Độ giá 45.000 đồng: Ở Việt Nam còn nghe tiếng "bốp, bốp"- Ảnh 5.

Xem đến đấy thách ai nhịn cười!

Phía dưới phần bình luận, không ít người phải phì cười bởi cách làm cực độc lạ của dịch vụ massage, gội đầu tại Ấn Độ. Không những thế, nhiều người cho rằng cách anh chủ làm rất tập trung, nghiêm túc nên rất có thể đây là truyền thống tại đất nước này. 

Một số bình luận của netizen: 

- “Gội đầu mà tưởng đâu đi ‘tẩy nghiệp’, ‘chuyển kiếp’ không đó, ở tận Việt Nam còn nghe thấy tiếng gõ vào đầu bốp bốp”. 

- “Ban đầu thấy hài rồi mà tới khúc anh ấy mở cái bồn gội đầu lên tui không nhịn được cười nữa. Cười mắc nghẹn luôn”. 

- “45 nghìn thôi mà combo đã dữ vậy. Khúc massage đúng là nhìn vừa đau vừa buồn cười. Còn đến đoạn gội đầu là thôi chịu hết nổi”. 

- “Sao đất nước này có nhiều thứ thú vị ghê. Ẩm thực Ấn Độ giờ hết wow rồi còn dịch vụ này hay nha, dự là lên ngôi đó”. 

- “Nhưng có ai thấy anh ấy làm rất tâm huyết không. Kể ra cũng có tâm đó chứ”. 

Được biết, sau trải nghiệm này, Phượng còn có thêm một thử nghiệm khác tại tiệm massage vỉa hè ở Ấn Độ. Song, cô bạn hóm hỉnh đưa ra lời khuyên rằng ai tâm lý yếu không nên thử bởi cách làm giống “giặt đầu” hơn là massage. Dẫu vậy, cô cũng bày tỏ đó cũng sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ mỗi khi nhắc đến Ấn Độ. 

Nguồn: @Phượng Đi Đâu

Theo Hải My

Đời sống Pháp luật

