Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Chris Reining – cựu chuyên gia IT ở Wisconsin (Mỹ) từng có một cuộc sống "trong mơ": sở hữu căn hộ riêng, lái BMW, mỗi tuần đi siêu thị Whole Foods sang chảnh. Nhưng đến khi chuẩn bị bước sang tuổi 30, Chris bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.

"Ngày nào cũng 9 giờ sáng vào công ty, 5 giờ chiều tan làm. Nghe thì ổn, nhưng tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một vòng quay nhàm chán" , anh chia sẻ. Điều Chris khao khát không phải là một công việc lương cao hơn, mà là sự tự do – được làm điều mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn.

Nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, triệu phú Mỹ khẳng định bí quyết giàu có của mình chỉ gói gọn trong một thói quen cực đơn giản.

Vậy là anh đặt ra mục tiêu táo bạo: tích lũy 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) trước tuổi 35. Từ đó, thay vì làm việc để chi tiêu, Chris bắt đầu làm việc để tiết kiệm và đầu tư. Anh để dành hơn một nửa thu nhập của mình, kiên trì trong nhiều năm. Kết quả, anh đạt cột mốc 1 triệu USD ở tuổi 35 và chính thức nghỉ hưu tự do khi mới 37 tuổi.

Điều thú vị là bí quyết dẫn Chris đến sự giàu có không hề phức tạp. Chỉ là một thói quen duy nhất: tự động hóa tài chính .

Trên blog cá nhân, Chris viết: "Tôi thiết lập để tiền bạc tự động vận hành, từ tiết kiệm, đầu tư đến chi tiêu. Nhờ vậy tôi không phải liên tục đưa ra quyết định kiểu: hôm nay tiết kiệm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, đầu tư thế nào. Mọi thứ đã có hệ thống lo giúp tôi".

Anh cũng gợi ý một vài cách đơn giản để ai cũng có thể bắt đầu ngay:

- Thiết lập chuyển tự động một phần lương vào quỹ hưu trí (các chuyên gia khuyên ít nhất 10% thu nhập). Nhưng nếu bạn chưa thoải mái với mức đó, chỉ 50 USD (khoảng 1 triệu đồng) cũng đủ để bắt đầu.

- Tự động trả nợ sinh viên, thẻ tín dụng, tiền thuê nhà hằng tháng.

- Tự động dành tiền cho quỹ khẩn cấp hoặc các mục tiêu lớn như mua nhà, xe hay đi du lịch.

Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm đều đặn mà còn đơn giản hóa cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ quên thanh toán, cũng không còn dễ bị cám dỗ mà tiêu xài vào khoản lẽ ra nên để dành.

Theo yahoo!finance