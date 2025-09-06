Google Maps có nâng cấp lớn, chỉ đường ngay trên màn hình khóa

Theo thông tin từ PhoneArena, Google đang thử nghiệm một tính năng mới có tên "Live Updates" cho Google Maps trên hệ điều hành Android. Đây được xem là câu trả lời của Google cho tính năng "Live Activities" (Hoạt động trực tiếp) rất được yêu thích trên iPhone, hứa hẹn sẽ giải quyết phiền toái khi phải liên tục chuyển đổi ứng dụng và tránh được việc bỏ lỡ các ngã rẽ quan trọng.

Tính năng chỉ đường trên màn hình khóa của iPhone sắp có trên Android

Hiện tại, một số người dùng điện thoại Pixel và Samsung trong chương trình thử nghiệm Android 16 QPR2 Beta 2 đã bắt đầu được trải nghiệm tính năng này. Khi bật điều hướng trong Google Maps, thông tin chỉ đường sẽ được hiển thị một cách thông minh ở hai vị trí:

Trên thanh trạng thái: Một biểu tượng nhỏ gọn hình "viên thuốc" với mũi tên chỉ hướng sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái, giúp người dùng liếc nhanh hướng đi tiếp theo mà không cần thoát khỏi ứng dụng đang dùng.

Trên màn hình khóa và trung tâm thông báo: Một thẻ thông báo lớn hơn sẽ hiển thị chi tiết chỉ dẫn tiếp theo, thời gian dự kiến đến nơi (ETA), cùng các nút tắt để nhanh chóng quay lại ứng dụng hoặc kết thúc hành trình.

Lợi ích lớn nhất của "Live Updates" là người dùng có thể vừa xem bản đồ, vừa thực hiện các tác vụ khác như nghe nhạc hay trả lời tin nhắn mà không sợ lái xe sai đường.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm giới hạn, việc tính năng này xuất hiện trong bản dựng Android 16 QPR2 là một tín hiệu tích cực. Giới công nghệ dự đoán Google có thể sẽ chính thức phát hành rộng rãi cho toàn bộ người dùng trong bản cập nhật lớn Pixel Feature Drop vào tháng 12 tới. Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng được đánh giá cao, giúp trải nghiệm sử dụng Google Maps trên Android trở nên liền mạch và thuận tiện hơn đáng kể.