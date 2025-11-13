Google phát cảnh báo đến người dùng Android và iPhone

Google đã khuyến cáo người dùng hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng bất cứ khi nào có thể, bởi “những mạng này có thể không được mã hóa và dễ bị tin tặc khai thác”.

Cảnh báo này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu việc kết nối Wi-Fi miễn phí ở khách sạn, sân bay, quán cà phê hay trung tâm thương mại có thực sự nguy hiểm?

Theo báo cáo “Behind the Screen” vừa được Google công bố, người dùng Android và cả iPhone đang đối mặt với làn sóng lừa đảo qua tin nhắn ngày càng tinh vi. Số liệu của Google cho thấy, 94% người dùng Android có nguy cơ bị tấn công, khi các nhóm tội phạm mạng đã biến hình thức lừa đảo này thành “một hệ thống toàn cầu tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài chính và tinh thần cho nạn nhân”.

Trong bối cảnh 73% người dùng cho rằng họ “rất hoặc cực kỳ lo ngại về lừa đảo qua điện thoại” và 84% tin rằng đây là vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội, Google cho rằng việc siết chặt an toàn mạng là cần thiết bắt đầu từ việc cảnh giác với Wi-Fi công cộng.

Trước đây, Google từng khuyến cáo người dùng về mạng 2G – vốn không được mã hóa, dễ bị tấn công và là công cụ để thực hiện các vụ “SMS Blaster” (trạm phát sóng giả gửi tin nhắn hàng loạt tới điện thoại trong khu vực).

Tuy nhiên, việc mở rộng cảnh báo sang Wi-Fi công cộng lần này được xem là bước đi mạnh tay hơn, bởi từ trước đến nay, cộng đồng an ninh mạng vẫn còn nhiều tranh cãi quanh vấn đề này.

Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng việc sử dụng Wi-Fi công cộng có thể dẫn đến các cuộc tấn công trung gian, trong đó kẻ tấn công can thiệp vào giao tiếp giữa thiết bị và máy chủ. Ngoài ra, người dùng có thể kết nối với các tín hiệu Wi-Fi giả mạo.

Tuy nhiên, quan điểm của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) lại trái ngược khi cho rằng mạng Wi-Fi công cộng hiện nay đã an toàn hơn nhờ vào việc mã hóa dữ liệu. FTC khẳng định rằng hầu hết trang web hiện nay đều sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin người dùng.

Người dùng smartphone nên làm gì?

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng Wi-Fi công cộng và các trạm sạc công cộng, TSA khuyến cáo người dùng smartphone nên:

Tắt tính năng tự động kết nối vào các mạng Wi-Fi công cộng hoặc Wi-Fi không rõ nguồn gốc.

Không tải bất kỳ phần mềm nào hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân: (ngoài địa chỉ email) vào các trang “captive portal” – tức trang yêu cầu đăng nhập/đăng ký trước khi cho truy cập Wi-Fi.

Đảm bảo mọi kết nối web đều được mã hóa: H ãy kiểm tra biểu tượng ổ khóa và tuyệt đối không nhập thông tin đăng nhập vào các cửa sổ bật lên bất ngờ trên thiết bị.

Kiểm tra kỹ tên mạng Wi-Fi trước khi kết nối: Nếu bạn đang ở khách sạn, sân bay, trung tâm thương mại hay quán cà phê, hãy chắc chắn đó là mạng Wi-Fi chính thức của địa điểm.

VPN có thể giúp tăng cường bảo mật — nhưng chỉ nên dùng VPN trả phí từ các nhà phát triển uy tín: VPN miễn phí hoặc VPN có nguồn gốc không rõ ràng còn nguy hiểm hơn là không dùng VPN.

﻿Theo: Forbes