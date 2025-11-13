Công an đã cảnh báo vô số lần nhưng nữ sinh 2002 ở Hà Nội vẫn chuyển khoản 100 triệu đồng cho lừa đảo

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 03/11/2025, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2002; trú tại Hà Nội) về việc chị bị lừa gần 100 triệu khi đặt khách sạn trên mạng. Do có nhu cầu đặt phòng nghỉ khách sạn để đi chơi, chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm một facebook này có tên và giao diện giống một khách sạn chị muốn đặt.

Sau khi nhắn tin thỏa thuận xong giá thuê phòng, đối tượng tự nhận là nhân viên khách sạn yêu cầu chị đặt cọc trước tiền phòng. Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục chị yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả tiền cọc.

Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

- Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn.

- Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.

- Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.