Google ra mắt Gemini 3: Ngôi vương AI sắp đổi chủ?

Theo CEO Alphabet, Sundar Pichai, mô hình Germini 3 mới sẽ giúp người dùng nhận được câu trả lời tốt hơn cho các câu hỏi phức tạp, “giảm số lần phải gợi ý lại và cung cấp đúng điều bạn cần”. Gemini 3 sẽ được tích hợp vào ứng dụng Gemini, các sản phẩm tìm kiếm sử dụng AI như AI Mode và AI Overviews, cùng các giải pháp doanh nghiệp của Google.

Việc triển khai bắt đầu từ ngày 19/11 cho một nhóm người dùng đăng ký chọn lọc và sẽ mở rộng trong những tuần tới.

Động thái này diễn ra chỉ tám tháng sau khi Google giới thiệu Gemini 2.5 và gần một năm kể từ phiên bản 2.0. Trong khi đó, OpenAI đã ra mắt GPT-5 vào tháng 8, tiếp nối làn sóng bùng nổ AI kể từ cuối năm 2022.

Theo CEO Alphabet, Sundar Pichai, mô hình Germini 3 mới sẽ giúp người dùng nhận được câu trả lời tốt hơn cho các câu hỏi phức tạp, “giảm số lần phải gợi ý lại và cung cấp đúng điều bạn cần”.

CEO Pichai cho biết AI đã “tiến hóa từ khả năng đọc văn bản và hình ảnh đến việc hiểu ngữ cảnh rộng hơn”. Ông nhấn mạnh thêm Gemini 3 được xây dựng để “nắm bắt chiều sâu và sắc thái”, cũng như hiểu rõ hơn mục đích đằng sau yêu cầu của người dùng. Các mô hình AI khác của Google vẫn sẽ được dùng cho những tác vụ đơn giản.

Google cho biết ứng dụng Gemini hiện có 650 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, trong khi AI Overviews đạt 2 tỷ người dùng mỗi tháng. OpenAI trước đó cho biết ChatGPT đã đạt 700 triệu người dùng hằng tuần vào tháng 8.

Ngay sau khi Google công bố Germini 3, các đối thủ của Google trong lĩnh vực AI cũng nhanh chóng phản hồi trước thông báo ra mắt Gemini 3 của CEO Sundar Pichai.

Elon Musk gửi lời chúc mừng trong bài đăng của CEO Pichai

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập xAI, gửi lời chúc mừng ngắn gọn: “Congrats” (chúc mừng) và không kèm bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào.

CEO OpenAI, đối thủ lớn nhất của Google, cũng gửi lời chúc mừng

Trong khi đó, Sam Altman, CEO OpenAI, viết: “Congrats to Google on Gemini 3!” (chúc mừng Google với Germini 3) và nhận xét rằng mô hình mới của Google “trông rất ấn tượng”.

Cuộc đua AI ngày càng nóng

Trong vài năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Meta, Microsoft và Amazon đều đang đẩy mạnh chi tiêu để mở rộng hạ tầng phát triển AI. Theo báo cáo tài chính gần nhất, tổng chi phí vốn của nhóm này dự kiến vượt 380 tỷ USD trong năm nay.

Demis Hassabis, CEO DeepMind, bộ phận phụ trách phát triển AI của Google, cho biết Gemini 3 sẽ cung cấp các câu trả lời “tránh sáo rỗng và tâng bốc, thay vào đó mang lại insight thực sự” nhằm phản hồi những nhận định cho rằng chatbot AI hiện nay quá dễ chiều theo người dùng.

Tuần trước, OpenAI cũng tung ra hai bản cập nhật cho GPT-5: một phiên bản “thông minh hơn và tuân thủ hướng dẫn tốt hơn” và một phiên bản “nhanh hơn với các tác vụ đơn giản, kiên trì hơn với nhiệm vụ phức tạp”.

Cùng với Gemini 3, Google còn ra mắt nền tảng tác tác vụ mới mang tên “Google Antigravity”, cho phép lập trình viên viết mã ở mức độ khái quát hơn. Đại diện Google mô tả Gemini 3 là “mô hình vibe coding tốt nhất từ trước đến nay”. Đây là thuật ngữ chỉ nhóm công cụ giúp lập trình viên tạo mã từ lời nhắc.

Gemini 3 cũng hỗ trợ tạo “giao diện sinh nội dung” (generative interfaces), trình bày câu trả lời theo dạng tạp chí số với hình ảnh và bố cục trực quan. Ví dụ, khi yêu cầu giải thích bộ sưu tập tranh Van Gogh theo bối cảnh đời sống, Gemini 3 tạo ra phần mô tả sinh động kèm hình minh họa.

Trong AI Mode, Gemini 3 trước tiên sẽ dành cho người đăng ký trả phí. Mô hình có thể phân tích câu hỏi và tự tạo bố cục gồm hình ảnh, bảng biểu hoặc lưới nội dung. Người dùng có thể tạo máy tính khoản vay tương tác hoặc mô phỏng vật lý phức tạp ngay trong giao diện.

Các nhà phát triển có thể truy cập Gemini API, còn doanh nghiệp có thể tích hợp mô hình thông qua Vertex AI, nền tảng đám mây của Google dành cho triển khai và quản lý mô hình AI.

Google cho biết tại môi trường doanh nghiệp, Gemini 3 có thể hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo và onboarding, phân tích chính xác hơn video và hình ảnh nhà máy, cũng như hỗ trợ quy trình mua sắm.



