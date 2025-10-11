Google ra mắt nền tảng AI mới cho khách hàng doanh nghiệp

Google ngày 9/10 đã ra mắt một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới dành cho khách hàng doanh nghiệp mang tên Gemini Enterprise, trong bối cảnh “gã khổng lồ” công nghệ này đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm thu hút thêm các khách hàng doanh nghiệp bằng những công cụ AI của mình.

Google cho biết, Gemini Enterprise sẽ sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của công ty, và sẽ hoạt động như một nền tảng đối thoại, cho phép nhân viên tương tác với dữ liệu, tài liệu và ứng dụng nội bộ của công ty.

Các công ty công nghệ lớn, như Microsoft, OpenAI và công ty khởi nghiệp về AI Anthropic, đều đang tập trung vào các sản phẩm dành cho khối doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả từ các khoản đầu tư vào AI.

Theo Google, các tính năng của Gemini Enterprise sẽ tương tự như các đối thủ, cung cấp một bộ các tác nhân AI (AI agent) được Google xây dựng sẵn để hỗ trợ các công việc như nghiên cứu chuyên sâu và phân tích dữ liệu. Nền tảng này cũng sẽ cung cấp cho các công ty những công cụ để tự xây dựng và triển khai các tác nhân AI tùy chỉnh của riêng mình.

“Gã khổng lồ” công nghệ này cũng đã ký kết hợp đồng với các khách hàng mới cho nền tảng này, trong đó có nhà bán lẻ hàng may mặc Gap, công ty phần mềm thiết kế Figma và công ty cho vay theo mô hình mua trước-trả sau (BNPL) Klarna.

Nền tảng mới này được phát triển dựa trên dịch vụ hiện có của công ty dành cho khối doanh nghiệp là Google Workspace, vốn đã cung cấp cho các doanh nghiệp một loạt tính năng AI sử dụng công nghệ Gemini.