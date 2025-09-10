Gosun Group ký kết hợp tác chiến lược dự án The Soleil Da Nang

Gosun Group chính thức phân phối The Soleil Da Nang

Sáng 09/9, đúng vào lúc 9h – giờ khắc trùng điệp những con số 9 may mắn, tại khách sạn Wyndham Garden Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Soleil Da Nang giữa Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Đà Nẵng (PPCAT) – Chủ đầu tư dự án và Công ty Cổ phần Tập đoàn Gosun (Gosun Group) – Tổng đại lý phân phối chính thức.

Sự kiện được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển, mở ra chặng đường hợp tác bền vững, hứa hẹn mang đến nhiều giá trị đột phá cho thị trường bất động sản miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – TGĐ Tập Đoàn PPCAT chia sẻ: "Với tâm huyết và tiềm lực tài chính vững mạnh, PPCAT mong muốn kiến tạo nên một biểu tượng sống mới cho Đà Nẵng, đồng thời nâng tầm bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ quốc tế."

Ông Lê Tiến Liêm - đại diện Gosun Group khẳng định: "Chúng tôi vinh dự trở thành Tổng đại lý phân phối chính thức The Soleil Da Nang. Với hệ thống phân phối rộng khắp và kinh nghiệm thị trường, Gosun Group tin tưởng sẽ cùng Chủ đầu tư đưa dự án trở thành tâm điểm đầu tư và an cư lý tưởng tại miền Trung."

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược và trao chứng nhận phân phối chính thức cho Gosun Group, khẳng định sự hợp tác toàn diện và tầm nhìn dài hạn.

The Soleil Da Nang – Biểu tượng mới của thành phố biển

The Soleil Da Nang được định vị là công trình biểu tượng mới của Đà Nẵng, hội tụ giá trị kiến trúc, nghỉ dưỡng và đầu tư. Dự án không chỉ mang tính thẩm mỹ hiện đại mà còn góp phần khẳng định vị thế thành phố biển trên bản đồ bất động sản quốc tế.

Dự án tọa lạc tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp, chỉ mất một phút đi bộ để đến bãi biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đối diện dự án là công viên Biển Đông, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quốc tế, tạo nên giá trị thương mại và du lịch vượt trội.

The Soleil Da Nang bao gồm 04 tòa tháp cao từ 50 – 57 tầng, trong đó có 03 tòa căn hộ và 01 tòa khách sạn 5 sao, trở thành tổ hợp cao nhất tại Đà Nẵng. Toàn dự án cung cấp hơn 3.000 căn hộ cao cấp, đa dạng loại hình từ studio, căn hộ 1–3 phòng ngủ đến penthouse sang trọng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Dự án ghi dấu ấn với hàng loạt tiện ích hiện đại: bể bơi tràn trên tầng cao nhất với tầm nhìn toàn cảnh biển Mỹ Khê, hệ thống thang máy tốc độ cao, cửa kính lõi sợi thủy tinh bền vững và an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, lợi thế sát bờ biển giúp chủ nhân căn hộ tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà ít dự án nào có được.

Dự án The Soleil Da Nang

The Soleil Da Nang hội tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới, bảo chứng cho chất lượng và uy tín:

Aedas (Anh) – đơn vị thiết kế kiến trúc

Wyndham Hotels Group (Mỹ) – tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới

Artelia Group (Pháp) – đơn vị tư vấn, giám sát uy tín toàn cầu

Với sự kết hợp của các thương hiệu toàn cầu và tầm nhìn chiến lược của PPC An Thịnh Đà Nẵng, The Soleil Da Nang không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng sống đẳng cấp quốc tế, đưa thị trường bất động sản miền Trung vươn tầm thế giới.

