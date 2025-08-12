Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

GPT-5 bị phản hồi thiếu tích cực, OpenAI mang GPT-4o trở lại để giữ chân người dùng

12-08-2025 - 08:40 AM | Kinh tế số

CEO OpenAI Sam Altman phải đối mặt với làn sóng chỉ trích về GPT-5, buộc phải làm sống lại mô hình GPT-4o đã được yêu thích trước đó.

Trước phản hồi tiêu cực từ người dùng về bản cập nhật GPT-5 của ChatGPT, Sam Altman, CEO của OpenAI, đã thông báo rằng mô hình GPT-4o sẽ trở lại. Altman thừa nhận rằng OpenAI đã bỏ qua những yếu tố được yêu thích trong GPT-4o, mặc dù GPT-5 có cải tiến ở nhiều phương diện.

GPT-5 bị phản hồi thiếu tích cực, OpenAI mang GPT-4o trở lại để giữ chân người dùng- Ảnh 1.

Altman nhấn mạnh rằng sự không hài lòng của người dùng với GPT-5 cho thấy không có mô hình nào có thể phù hợp với tất cả mọi người. Do đó, OpenAI sẽ tập trung hoàn thiện triển khai GPT-5 và đảm bảo tính ổn định trước khi làm cho AI này trở nên thân thiện hơn với người dùng.

GPT-4o ra mắt hơn một năm trước và là mô hình GPT phổ biến nhất. Việc chuyển đổi từ GPT-4o lên GPT-5 không diễn ra suôn sẻ, dẫn đến nhiều ý kiến cho rằng phiên bản mới kém thông minh. Người dùng gói Plus có thể sử dụng lại GPT-4o, nhưng thời hạn áp dụng chưa được xác định. Altman cho biết công ty sẽ giám sát mức độ sử dụng để quyết định thời gian cung cấp mô hình cũ.

Phiên bản GPT-5 đã được tích hợp vào ChatGPT từ ngày 7/8, nhưng chỉ sau một ngày, đã có nhiều ý kiến chỉ trích về tính năng của nó với những từ ngữ như "kinh khủng", "thiếu sót" và "khó chịu". Chủ đề "GPT-5 tệ hại" trên Reddit nhanh chóng thu hút gần 3.000 lượt bình chọn và hơn 1.200 bình luận tiêu cực.

Theo TechRadar, động thái này của OpenAI cho thấy công ty đã lắng nghe ý kiến từ cộng đồng. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa một mô hình mới vào sử dụng rộng rãi, thay vì chờ đến khi có phản hồi tiêu cực từ người dùng.

Theo Thế Duyệt

Thanh niên Việt

ChatGPT

