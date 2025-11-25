Grab có chương trình mới

Với GrabXu, người dùng có thêm nhiều cách để tích lũy GrabXu với mỗi tương tác trên nền tảng Grab - từ di chuyển, đặt đồ ăn, đi chợ online đến giao hàng - giúp người dùng dễ dàng nhận được ưu đãi và tiết kiệm chi phí cho các giao dịch tiếp theo. Theo Grab, chương trình này được thiết kế để mọi chi tiêu của người dùng trên nền tảng Grab đều mang lại giá trị.

Người dùng đăng ký gói hội viên GrabUnlimited có thể tích lũy GrabXu theo cơ chế như sau: Mỗi 7.000đ chi tiêu trên GrabFood, GrabCar, GrabBike, GrabExpress sẽ được tích lũy 1 GrabXu. Mỗi 100.000đ chi tiêu trên GrabMart sẽ được tích lũy 1 GrabXu.

Không chỉ dành riêng cho hội viên GrabUnlimited, tất cả người dùng của Grab đều có thể tích lũy GrabXu dễ dàng và linh hoạt trong nhiều giao dịch di chuyển và giao đồ ăn, trong số đó có: Đặt món trên GrabFood từ danh mục Quán ngon đặc tuyển hoặc trong khung giờ 7-9 giờ sáng sẽ được tích lũy 50 GrabXu. Trở thành trưởng nhóm Đơn hàng nhóm trên GrabFood sẽ được tích lũy 200 GrabXu. Sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe; đặt xe GrabCar Plus, GrabCar 6 chỗ sẽ được tích lũy lên đến 3.000 GrabXu. Đặt xe thông qua tài khoản Grab cho Cả nhà sẽ được tích lũy lên đến 400 GrabXu.

Sở hữu tối thiểu 30 GrabXu, người dùng có thể bắt đầu có thể sử dụng các ưu đãi giảm giá: ﻿ Đối với đơn hàng GrabFood và GrabMart: Đổi GrabXu trực tiếp trên màn hình đặt đơn thông qua tính năng "Đổi GrabXu". ﻿ Đối với các giao dịch đặt xe: Truy cập mục "Ưu đãi" và chọn ưu đãi giảm giá bằng cách đổi GrabXu được hệ thống đề xuất.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Khi hệ sinh thái Grab và các dịch vụ Grab ngày càng phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng sẽ được hưởng nhiều tiện ích và trải nghiệm tốt nhất. Thông qua cải tiến chương trình điểm thưởng và giới thiệu GrabXu, việc trở thành người dùng Grab sẽ mang lại nhiều giá trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm, tính năng trên nền tảng để phục vụ người dùng tốt hơn nữa, giữ vững vị thế là ứng dụng dịch vụ hằng ngày được người Việt Nam tin dùng trong suốt hơn một thập kỷ qua".