Grab có động thái mới liên quan đến xe điện

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện - vừa chính thức ký biên bản thoả thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các dự án để đối tác tài xế của Grab dễ dàng tiếp cận và sử dụng mạng lưới trạm sạc xe điện của EBOOST, đồng thời đẩy mạnh và mở rộng hệ thống trạm sạc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối.

Đối với Grab Việt Nam, thỏa thuận hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo trong việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ việc chuyển đổi xe điện toàn diện cho đối tác tài xế Grab.

Thông qua đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất xe điện, tổ chức tài chính, nhà cung cấp giải pháp sạc, ngày càng nhiều đối tác tài xế Grab sẵn sàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: “Hợp tác quan trọng này sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho đối tác tài xế Grab, giúp họ tiết kiệm chi phí và an tâm trong quá trình vận hành xe điện để cải thiện thu nhập. Đặc biệt, Grab sẽ tận dụng thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và mạng lưới của nền tảng để chung tay phát triển hệ thống trạm sạc EBOOST, góp phần nâng cấp hạ tầng dành cho xe điện, hướng tới chuyển đối xanh một cách bền vững".

Về phía EBOOST, doanh nghiệp đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh thông qua việc phát triển hạ tầng sạc thông minh, an toàn và dễ tiếp cận cho mọi người dùng xe điện.

Tính đến tháng 11/2025, EBOOST đã vận hành hơn 300 trạm sạc và phục vụ hơn 10.000 người dùng xe điện trên toàn quốc. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản và nhà sản xuất xe, EBOOST đang từng bước hình thành hệ sinh thái sạc liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Ông Stefan Kaufmann, Tổng Giám đốc EBOOST, cho biết: “Chúng tôi tin rằng hạ tầng sạc thông minh và tiện lợi như vậy sẽ là chìa khoá để thúc đẩy nhanh quá trình di chuyển xanh tại Việt Nam. EBOOST rất vui mừng khi hợp tác cùng Grab để mang đến cho các đối tác tài xế xe điện mạng lưới trạm sạc ổn định và ngày càng mở rộng. Sự hợp tác này không chỉ nâng cao trải nghiệm sạc cho người dùng xe điện, mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới việc phổ cập xe điện và phát triển bền vững trên toàn quốc:.

Thỏa thuận hợp tác bao gồm hai lĩnh vực hợp tác chính:﻿ Quảng bá hệ thống trạm sạc và xây dựng các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi sử dụng trạm sạc của EBOOST và﻿﻿ Tthúc đẩy và mở rộng hệ thống trạm sạc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối.