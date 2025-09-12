Grand City Quảng Bình – Tâm điểm đô thị phồn hoa bên sông Nhật Lệ

Dự án Khu nhà ở thương mại tại vùng Ruộng Nhất, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Grand City Quảng Bình) nổi lên như một điểm sáng khi tọa lạc tại trung tâm thị trấn Quán Hàu. Sở hữu vị trí "vàng" gần sông, hệ thống tiện ích đồng bộ với tiềm năng đầu tư tăng trưởng vượt trội.

Vị trí chiến lược – Liên kết đa chiều

Grand City Quảng Bình nằm tại trung tâm thị trấn Quán Hàu cũ (xã Quảng Ninh mới), được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối linh hoạt.

Từ dự án chỉ di chuyển 5 phút đến Trung tâm hành chính mới, đường Hùng Vương (QL1A), cầu Nhật Lệ 3, bãi biển Nhật Lệ và Vincom Đồng Hới và chỉ 10 phút đến Bệnh viện đa khoa Đồng Hới, sân bay Đồng Hới và ga Đồng Hới.

Vị trí này không chỉ mang lại giá trị an cư cho cư dân mà còn mở ra tiềm năng đầu tư lâu dài nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và dịch vụ khu vực.

Tiện ích sống chuẩn phồn hoa

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị phồn hoa kiểu mẫu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại: Trường học các cấp, bệnh viện trung tâm, chợ trung tâm, bến du thuyền sầm uất và trụ sở các cơ quan hành chính công ngay trong khu vực.

Đặc biệt, sự hiện diện của Khu công nghiệp Quán Hàu liền kề góp phần thúc đẩy nhu cầu nhà ở, dịch vụ, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản khu vực.

Sản phẩm đa dạng – Cơ hội đầu tư tốt

Dự án Khu nhà ở thương mại tại vùng Ruộng Nhất, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh cung cấp quỹ đất nền đa dạng, diện tích từ 133m² – 160m², phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Đặc biệt, sản phẩm được sở hữu lâu dài và dự kiến bàn giao vào tháng 12/2025, khách hàng có thể an tâm nghiên cứu và tìm hiểu đầu tư.

Nhận định từ đơn vị phát triển

Chia sẻ về tiềm năng dự án, ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc dự án, đơn vị tư vấn Tùng Bách Land nhấn mạnh:

"Grand City Quảng Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố khan hiếm của một dự án đô thị: vị trí ven sông Nhật Lệ, trung tâm Quán Hàu, liền kề khu công nghiệp trọng điểm và hệ thống tiện ích đa dạng. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư bền vững cho tương lai."

Cơ hội đầu tư sáng giá

Với vị trí chiến lược, tiện ích chuẩn mực và tiềm năng tăng giá lớn, Grand City Quảng Bình hứa hẹn trở thành tâm điểm bất động sản mới tại miền Trung, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng an cư.

Grand City Ruộng Nhất Quảng Bình – Kiến tạo đô thị phồn hoa, định hình chuẩn sống thịnh vượng.

