GREENFEED - từ sự quan tâm chân thành đến môi trường làm việc bền vững

Hằng năm, khi chương trình khám sức khỏe định kỳ đến gần, chị Thúy – nhân viên văn phòng tại GREENFEED Bình Dương – lại háo hức dẫn mẹ đi khám cùng mình. "Công ty không chỉ lo cho tụi mình mà còn hỗ trợ cả người thân. Mẹ tôi nay hơn 60 tuổi, được kiểm tra toàn diện, còn tôi thì yên tâm làm việc hơn bao giờ hết."

GREENFEED hiểu rằng sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết để mỗi người làm việc hiệu quả và hạnh phúc. Vì thế, công ty đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng trong năm 2024 để triển khai các hoạt động như khám và tầm soát sức khỏe định kỳ theo độ tuổi, giới tính, đặc thù công việc, tiêm vaccine miễn phí cho toàn thể nhân viên, truyền thông chăm sóc sức khỏe trực tuyến hoặc trực tiếp và bảo hiểm sức khỏe mở rộng cho cả nhân viên và người thân, trong và ngoài nước

Chỉ tính riêng trong năm nay, đã có hơn 4.500 lượt khám được thực hiện, tất cả đều do công ty chi trả. Không ai bị bỏ lại phía sau – dù làm việc tại văn phòng, nhà máy hay ngoài trang trại.

Khi công việc bận rộn, áp lực gia tăng, ai cũng cần một khoảng lặng để lắng nghe chính mình. GREENFEED tạo ra những khoảng lặng ấy bằng các hoạt động hỗ trợ tinh thần. Chị Hà, nhân viên mảng sản xuất, kể: "Mình từng rất dễ stress, nhưng sau mấy buổi chia sẻ với chuyên gia tâm lý, mình biết cách điều chỉnh suy nghĩ. Giờ mình thấy công việc nhẹ hơn nhiều – vì tâm trí đã mạnh mẽ hơn."

Ở GREENFEED, cảm xúc của mỗi người đều được trân trọng, với niềm tin rằng nhân viên hạnh phúc thì tổ chức mới vững mạnh.

Ở mỗi nhà máy hay trang trại của GREENFEED, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. 100% nhân viên sản xuất đều được đào tạo bài bản về an toàn lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kiên trì theo đuổi mô hình làm việc bình đẳng – nơi phụ nữ có cơ hội tiến xa và mọi cá nhân đều được công nhận. Tỷ lệ nữ giới ở vị trí quản lý ngày càng tăng, ghi nhận mỗi nỗ lực đều được ghi nhận và vinh danh kịp thời cùng các chương trình đào tạo giúp ai cũng có thể phát triển sự nghiệp bền vững Chính những điều này tạo nên một môi trường đa dạng – hòa nhập – an toàn cho mọi người được là chính mình và phát triển hết tiềm năng.

Nhân viên tại các Trang trại GREENFEED tham gia khóa đào tạo nội bộ

Không dừng lại ở chăm sóc cá nhân, GREENFEED còn mở rộng sự quan tâm đến cả gia đình nhân viên. Chương trình Chắp Cánh Ước Mơ là một minh chứng đầy ý nghĩa.

Từ năm 2015 đến nay, chương trình đã trao 8.881 suất học bổng và hỗ trợ, với tổng ngân sách gần 48 tỷ đồng, góp phần tiếp sức cho con em nhân viên học giỏi, vượt khó, hỗ trợ chi phí học tập, sách vở. Đồng thời, GREENFEED cũng chia sẻ trong những hoàn cảnh khó khăn: bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh và tổ chức hoạt động ngoại khóa: tư vấn hướng nghiệp, sinh trắc học, trò chơi dân gian, tư vấn học ngoại ngữ…

GREENFEED trao tặng các suất học bổng cho con em cán bộ nhân viên gặp khó khăn

Anh Minh, kỹ thuật viên tại nhà máy, xúc động chia sẻ: "Con tôi từng không dám mơ đến lớp học thêm tiếng Anh. Nhưng từ khi được học bổng, cháu tự tin hơn, và giờ còn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh."

GREENFEED hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ là hành động của hiện tại – mà là khoản đầu tư cho tương lai. Một tương lai nơi nhân viên không chỉ gắn bó vì công việc, mà còn vì họ cảm thấy được quan tâm, được bảo vệ và được tiếp thêm sức mạnh mỗi ngày.

Thông điệp "Chăm sóc chu toàn – An tâm phát triển" không chỉ là khẩu hiệu. Đó là cách GREENFEED vun đắp một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi ai cũng có thể cùng nhau lớn mạnh và lan tỏa điều lành.

CTA: Để tìm hiểu thêm cơ hội nghề nghiệp tại GREENFEED, vui lòng truy cập website hoặc fanpage tuyển dụng chính thức GREENFEED Vietnam Careers: https://www.facebook.com/greenfeedvietnamcareers