Gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng thì có lãi hàng tháng 20 triệu đồng?

Thời gian gần đây, xu hướng gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những người có khoản tiền nhàn rỗi muốn tìm một kênh sinh lời ổn định thay vì chấp nhận rủi ro ở các kênh đầu tư khác. So với năm ngoái, mặt bằng lãi suất tiền gửi đã tăng đáng kể.

Theo khảo sát ﻿với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ xoay vòng vốn khi cần.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Cá biệt, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho nhóm kỳ hạn này, thường dành cho các khoản tiền gửi lớn và đi kèm điều kiện riêng của từng ngân hàng.

Vậy, với mức lãi suất như trên, cần gửi bao nhiêu để có 20 triệu đồng lãi mỗi tháng?

Công thức tính khá đơn giản, lấy số tiền lãi mong muốn mỗi tháng nhân với 12 tháng, rồi chia cho lãi suất năm. Áp dụng công thức này với từng mức lãi suất phổ biến trên thị trường, số vốn gốc cần thiết để đạt mục tiêu lãi 20 triệu đồng/tháng như sau:

Như vậy, nếu chỉ gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng với lãi suất phổ biến 4,2-4,75%/năm, người gửi cần một khoản vốn từ 5,05 đến 5,71 tỷ đồng mới đủ để nhận 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Nhưng nếu chọn kỳ hạn dài hơn (6-12 tháng) và tìm được ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi ở mức cao của khung 6,5-8,5%/năm, số vốn cần thiết giảm xuống còn khoảng 2,82 đến 3,69 tỷ đồng. Với mức lãi suất ưu đãi cao nhất được ghi nhận là 9%/năm, khoảng 2,67 tỷ đồng gửi tiết kiệm là đã đủ để mỗi tháng nhận về 20 triệu đồng tiền lãi.

Lưu ý, các mức lãi suất nêu trên chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo từng ngân hàng, từng chương trình ưu đãi cũng như diễn biến chung của thị trường. Với các khoản tiền gửi lớn như trên, người gửi nên trực tiếp liên hệ hoặc tra cứu biểu lãi suất niêm yết mới nhất của từng ngân hàng, đồng thời cân nhắc chia nhỏ khoản tiền để gửi ở nhiều ngân hàng hoặc nhiều kỳ hạn khác nhau, vừa để so sánh lãi suất, vừa để chủ động hơn về thanh khoản.