Gửi nhầm tin nhắn phàn nàn về sếp vào nhóm chat công ty: Người EQ cao có 2 cách lập tức “chữa cháy”, ai đọc xong cũng hài lòng

“Thôi xong, tôi vừa phàn nàn với bạn bè về sếp vì anh ấy không hài lòng với công ty sau 8 lần sửa bản kế hoạch nhưng tôi lại gửi nhầm tin nhắn này vào nhóm chat công ty. Tôi phải làm sao đây?”, cô gái người Trung Quốc tên Lâm Lâm đăng tải câu hỏi lên mạng xã hội, lập tức tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi.

Lâm Lâm cho biết sau khi nhận ra sai lầm, cô đã nhìn chằm chằm vào màn hình trong 10 phút, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn nghĩ đến việc nghỉ việc. Nhiều cư dân mạng chia sẻ họ đã trải qua tình huống xấu hổ tương tự: tin nhắn phàn nàn về khách hàng đã bị gửi nhầm đến chính khách hàng đó, một lời than phiền về việc làm thêm giờ đã được trưởng phòng nhìn thấy và một câu than thở về một đồng nghiệp đã bị gửi nhầm đến nhóm dự án…

Ảnh minh hoạ

Một số bình luận gợi ý cách giải quyết trong tình huống đã nhận được nhiều lượt yêu thích, thậm chí nhận được lời khen về EQ cao.

Đừng hoảng loạn, hãy nhanh chóng khắc phục sai lầm

Cô gái Trương Nhạc vì tức giận với việc huỷ bỏ kế hoạch vào phút chót của sếp nên đã phàn nàn với đồng nghiệp thân thiết: “Chúng ta vừa mới hoàn tất thủ tục vào hôm qua, mà hôm nay giám đốc Vương lại thay đổi. Thật bực mình”. Kết quả, cô lại trượt tay gửi tin nhắn trực tiếp đến nhóm tổ chức sự kiện. Phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng xóa tin nhắn, nhưng tin nhắn đã được gửi đi 3 phút.

“Tim tôi như ngừng đập nhưng tôi biết mình không thể nói tài khoản của mình bị hack. Vậy nên tôi đã nhắn lại vào nhóm: ‘Thành thật xin lỗi giám đốc Vương và mọi người, tôi đã mất kiểm soát cảm xúc và nói ra những lời không phù hợp. Tôi sẽ giải thích riêng với Giám đốc Vương. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong lời nói và hành động sau này, không làm ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm’”.

Không ngờ, giám đốc Vương lại nhanh chóng trả lời Trương Nhạc: “Tôi hiểu cảm xúc của bạn, nhưng bạn nên chú ý đến ngữ cảnh khi giao tiếp ở nơi làm việc. Đừng mắc lại lỗi tương tự vào lần sau”.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, một cư dân mạng tên Lý Nhiên khi vô tình gửi tin nhắn phàn nàn sếp “keo kiệt khi chọn nơi du lịch giá rẻ cho cả công ty” lại chọn cách “chữa cháy” bằng lý do: “Anh trai vừa dùng điện thoại tôi để nhắn, sếp đừng để bụng, em không có mâu thuẫn gì với sếp”. Kết quả, mọi chuyện càng tệ hơn khi đồng nghiệp bàn tán, sếp Lý Nhiên cũng nhắn thẳng vào nhóm: “Nếu em có thắc mắc gì, cứ ý kiến thẳng với tôi, không cần than phiền sau lưng và viện cớ”.

Lý Nhiên trở nên mất điểm trong mắt đồng nghiệp và giám đốc công ty vì lời biện minh không khéo léo. Trên thực tế, việc trốn tránh sẽ chỉ khiến bạn trở thành người thiếu trách nhiệm trong mắt những người xung quanh. Thay vào đó, hãy bình tĩnh tìm cách khắc phục bằng lời xin lỗi công khai trong nhóm, bày tỏ thái độ chân thành và đưa ra hành động.

Ảnh minh hoạ

Giải thích cụ thể lý do đằng sau hành động và đề xuất giải pháp phù hợp

Người phụ nữ tên Châu Lâm đã than phiền với gia đình về việc bị yêu cầu làm thêm giờ cuối tuần để chuẩn bị báo cáo thường niên: “Quản lý Lưu thật vô tâm. Em đã nói với anh ấy về việc phải đưa con đi viện vào cuối tuần, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết bắt tôi tăng ca”. Tin nhắn đã vô tình được gửi đến nhóm làm việc của phòng hành chính, trong đó có cả quản lý Lưu và 2 đồng nghiệp khác.

Châu Lâm đã nhanh chóng xin lỗi ngay trong nhóm, sau đó chủ động đến phòng làm việc của quản lý Lưu. Cô trình bày vấn đề và giải thích lý do cho hành động mất kiểm soát cảm xúc của mình: “Quản lý Lưu, những gì tôi nói trong nhóm hôm nay là không phù hợp, đó là lỗi của tôi. Tôi biết anh yêu cầu tôi làm thêm giờ vào cuối tuần vì báo cáo rất gấp và anh lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Nhưng vì cuối tuần tôi cần đưa con đi khám, nên tôi sẽ cố gắng làm thêm giờ trong tuần và nhờ đồng nghiệp hỗ trợ để hoàn thành”.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nghe cô Châu nói, quản lý Lưu không những không chỉ trích mà con mỉm cười nói: “Tôi không biết cuối tuần bạn có việc quan trọng như vậy, tôi cũng hơi vô ý rồi. Tôi sẽ giao cho bạn phụ trách dữ liệu cơ bản, phần còn lại đồng nghiệp Lý sẽ giải quyết để báo cáo hoàn thành trong tuần”.

Châu Lâm cho rằng “chìa khoá” để hàn gắn mối quan hệ với cấp trên sau khi trải qua tình huống xấu hổ chính là cho họ thấy giá trị trong công việc của bạn, thay vì chỉ xin lỗi. Sau này, thay vì phàn nàn về những vấn đề công ty với bạn bè, gia đình, Châu Lâm thẳng thắn bày tỏ với cấp trên và đề xuất phương án giải quyết. Điều này càng giúp người phụ nữ được sếp đánh giá cao, sẵn sàng giao những nhiệm vụ quan trọng.