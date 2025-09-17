Đột quỵ hay "để mắt" tới những người có thói quen này lúc đi ngủ, kể cả khi họ đã ngủ đủ giấc

Nhiều người tin rằng chỉ cần ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm là an toàn và phòng ngừa được nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có đột quỵ. Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn được công bố vào đầu năm nay đã chỉ ra điều ngược lại: Ngay cả khi ngủ đủ giấc nhưng giờ giấc đi ngủ không cố định mỗi ngày vẫn có thể khiến nguy cơ đau tim và đột quỵ tăng tới 26%.

Vì sao giờ giấc đi ngủ thất thường có thể tăng nguy cơ đột quỵ?

Giờ giấc đi ngủ thất thường có thể tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh: Getty).

Nghiên cứu trên được đăng tải trên Journal of Epidemiology & Community Health. Các nhà nghiên cứu khẳng định: “Không chỉ thời lượng bạn ngủ mà sự nhất quán về thời điểm bạn lên giường cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Đi ngủ vào một giờ cố định mỗi ngày quan trọng như việc có chế độ ăn khoa học và tập luyện thường xuyên”.

Để có được kết quả này, các nhà khoa học đã tiến hành theo dõi giấc ngủ của hơn 72.000 người trưởng thành. Họ có độ tuổi từ 40 - 79, không có tiền sử mắc bệnh tim mạch. Tất cả đều được gắn thiết bị theo dõi giấc ngủ trong một tuần. Sau đó, họ sẽ được chấm điểm SRI (Sleep Regularity Index: chỉ số đánh giá mức độ đều đặn về thời điểm đi ngủ) theo thang điểm từ 0 -100.

Kết quả cho thấy, những người có điểm SRI dưới 72, tức là có thói quen đi ngủ với giờ giấc thất thường, có nguy cơ gặp biến cố tim mạch và đột quỵ cao hơn 26% so với nhóm có chỉ số SRI từ 87 trở lên.

Các chuyên gia giải thích, cơ thể con người được điều hành bởi nhịp sinh học. “Đồng hồ sinh học” của cơ thể sẽ giúp kiểm soát chu kỳ ngủ - thức, sản xuất hormone, điều hòa huyết áp và quá trình trao đổi chất.

Khi giờ đi ngủ thay đổi thất thường, nhịp sinh học sẽ bị rối loạn. Điều này có thể dẫn tới viêm mạn tính, mất cân bằng hormone và áp lực chuyển hóa. Về lâu dài, sự rối loạn đó làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, kháng insulin, từ đó đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.

Ngủ bù cuối tuần không phải giải pháp

Ngủ bù cuối tuần không thể “xóa” tác hại của việc đi ngủ không theo giờ cố định mỗi ngày (Ảnh: Times of India).

Nhiều người có thói quen thức khuya trong tuần, rồi ngủ bù vào cuối tuần. Tuy nhiên, các dữ liệu chỉ ra rằng ngủ bù không giúp “xóa” tác hại của việc đi ngủ không theo giờ cố định mỗi ngày.

Ngay cả khi bạn ngủ trung bình đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, nhưng nếu thời điểm đi ngủ mỗi tối khác nhau, lợi ích của giấc ngủ sẽ bị suy giảm. Điều đó đồng nghĩa với việc ngủ bù cuối tuần không thể cứu vãn một lịch ngủ thất thường.

Do đó, việc thiết lập thói quen ngủ vào một khung giờ cố định, kể cả vào cuối tuần là điều cần thiết. Các nhà khoa học khuyến cáo, cải thiện giờ giấc ngủ không nhất thiết phải thay đổi quá đột ngột. Một số gợi ý đơn giản có thể giúp bạn thiết lập lịch ngủ ổn định hơn gồm:

Đặt chuông báo giờ đi ngủ và thức dậy cố định, kể cả cuối tuần. Tránh sử dụng thiết bị điện tử từ 30 - 60 phút trước khi ngủ. Xây dựng thói quen thư giãn trước khi ngủ như đọc sách, thiền hoặc tắm nước ấm. Hạn chế caffeine và đồ ăn khó tiêu vào buổi tối. Tạo môi trường ngủ lý tưởng: phòng mát, yên tĩnh, ít ánh sáng.

Những thay đổi này sẽ giúp cơ thể “ghi nhớ” thời gian đi ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe tim mạch.