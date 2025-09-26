Gửi tiết kiệm 550 triệu, đến ngày nhận lãi thì chết sững: Tiền bốc hơi còn âm 18 triệu, ngân hàng thẳng thừng “mời chị về nói chuyện với chồng”

Vợ chồng cùng làm lụng kiếm tiền, cùng tiết kiệm để ổn định cuộc sống, xây dựng tương lai. Đó vốn là mường tượng và mục tiêu chung của tất cả mọi người khi nghĩ về hôn nhân. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ, trơn tru toàn những điều tốt đẹp như vậy.

Mới đây trên MXH Xiaohongshu, tâm sự của một người dùng có nickname “Cuộc sống thường nhật của Lý Lan”, về sự việc mà cô gọi là “cú lừa thế kỷ”, đã khiến cộng đồng dậy sóng.

Theo lời Lý Lan kể lại, vợ chồng cô đã kết hôn được hơn 6 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hai vợ chồng may mắn có sự hỗ trợ của gia đình nên đã mua được nhà, mà không kèm theo khoản nợ nào. Cả hai chỉ cần tập trung làm việc kiếm tiền, ổn định tài chính để sẵn sàng cho thiên chức làm cha, làm mẹ là xong.

“Trong suốt 6 năm, anh ta đều đưa phần lớn tiền lương cho tôi. Tôi cố gắng vung vén, tiết kiệm cho đến 2024 thì gom được 1 khoản tiền nhàn rỗi là 150.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng)” - Lý Lan viết.

Vốn là người thích sự an toàn, không ưa mạo hiểm nên cô bàn với chồng mang số tiền này đi gửi tiết kiệm dài hạn, coi như một khoản tiền để dành lúc về hưu. Cứ để đó thôi và chẳng màng tới, để 20-25 năm nữa thì cũng sinh lời đáng kể.

Ban đầu, chồng cô không mấy đồng ý với hướng đi này, nhưng vì Lý Lan quá cương quyết nên anh cũng gật đầu, cùng vợ ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm đứng tên cả hai. Vì là khoản tiền nhàn rỗi nên Lý Lan chọn gửi kỳ hạn 3 năm.

Mọi chuyện tưởng thế là xong, chẳng có gì đáng băn khoăn nữa nhưng không. Vốn là người ham đầu tư nên chồng Lý Lan luôn nung nấu ý định phải dùng tiền để đẻ ra tiền. Thấy bạn bè khoe lợi nhuận từ chứng khoán và các dự án đầu tư ngắn hạn, anh rất nóng ruột. Nhưng trong tay không có 1 đồng vốn, thực rất khó. Nhưng thay vì cố gắng gom tiền đầu tư, chồng Lý Lan lại quyết định giấu vợ, dùng chính sổ tiết kiệm 550 triệu kia làm tài sản thế chấp để vay tiền đầu tư.

Hành trình lén lút sau lưng vợ diễn ra rất dễ dàng, đến mức Lý Lan chẳng hề hay biết: Sổ tiết kiệm để trong két sắt, chồng biết mật mã. Bản thân người chồng cũng là người đứng tên chính trên sổ tiết kiệm, nên thủ tục thế chấp, tạo khoản vay và giải ngân cũng diễn ra nhanh chóng.

Trong suốt 5 năm, Lý Lan vẫn nghĩ khoản tiền 550 triệu đã từng chút một sinh lời trong ngân hàng. Cho đến ngày đáo hạn, cô phấn khởi mở két sét, mang giấy tờ ra ngân hàng để làm hồ sơ tái tục khoản tiền gửi. Và đó cũng là lúc mặt đất dưới chân cô như vỡ vụn.

Nhân viên ngân hàng sau khi tra cứu mã số trên sổ tiết kiệm, liền thông báo: Tài khoản tiết kiệm trị giá 150.000 NDT hiện đã bị phong tỏa, không thể rút ra do đang là tài sản thế chấp cho khoản vay mà chồng cô đứng tên. Nhưng đó vẫn chưa phải là tin sét đánh nhất… Vì không trả nợ đúng hạn, nên sổ tiết kiệm 150.000 NDT kia đã bị ngân hàng siết, dẫu vậy vẫn chưa đủ bù cho khoản nợ.

“Khoản vay chưa được trả đúng hạn và đang phát sinh lãi phạt, dư nợ hiện tại là 5.000 NDT (18,5 triệu đồng)” - Nhân viên ngân hàng nói.

Lý Lan run lên bần bật. Dù cố gắng hỏi đi hỏi lại, rằng tại sao cô cũng có tên trong sổ tiết kiệm mà lại hoàn toàn không hay biết hay được thông báo về việc khoản tiền gửi bị dùng để thế chấp khoản vay, nhưng tất cả những gì nhân viên ngân hàng giải thích đều không thể làm cô thỏa lòng.

“Họ nói chồng tôi là người đứng tên chính nên anh ta có quyền quyết định và mời tôi về nói chuyện với chồng. Ngân hàng thì chắc chẳng bao giờ sai, chỉ có tôi là sai thôi, vì đã tin lầm người” - Lý Lan trải lòng.

Sau khi “dứt ruột” trả khoản nợ 5.000 NDT cho chồng, trên đường từ ngân hàng trở về nhà, Lý Lan chẳng nghĩ được gì. Tối đó trong lúc đợi chồng đi làm về, cô chỉ biết ngồi khóc. Bao nhiêu năm gom góp, tính toán chi tiêu để dành dụm, cuối cùng chỉ vì một quyết định liều lĩnh, không trung thực của chồng mà tất cả tan thành mây khói. Khoản nợ kia không lớn, vẫn nằm trong khả năng chi trả của cô, nhưng điều đau đớn không phải là mất tiền, mà là mất niềm tin.

“Chúng tôi đã ly thân hơn 1 năm kể từ vụ việc đó. Nhưng đến giờ này, tôi vẫn chưa biết phải làm sao để đối diện với chồng, để quay về sống chung một mái nhà như thể chẳng có sự lừa dối nào đã diễn ra” - Lý Lan thở dài.

Bài đăng của Lý Lan nhanh chóng thu hút hàng ngàn comment. Nhiều người không giấu nổi sự phẫn nộ trước sự gian dối của người chồng.

- “Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng niềm tin đã mất thì khó mà hồi sinh. Anh ta đâu có đầu tư cho gia đình, mà là đầu tư cho lòng tham và sự sĩ diện của bản thân. Nếu thua lỗ, cả nhà cùng gánh. Nếu có lời, liệu có chắc anh ta sẽ chia sẻ số tiền đó với chị không hay lại giấu đi chẳng biết được” .

- “Tiền là của chung, nhưng niềm tin là của riêng. Một khi đã bị phản bội, khoảng trống trong lòng không cách nào hàn gắn được” .