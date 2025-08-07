Gửi tiết kiệm ngân hàng 1 năm: Hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Theo khảo sát, hiện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) niêm yết mức lãi suất thấp nhất với 3,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, đối với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy và trực tuyến.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng mức lãi suất 4,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng gửi tại quầy.

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank đang có mức lãi suất thấp nhất, hiện niêm yết 4,6%/năm cho tiền gửi 12 tháng tại quầy. Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 5%, với mức 4,65%/năm cho kỳ hạn tương tự.

Ba ngân hàng quốc doanh còn lại gồm VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại quầy.

PVcomBank hiện niêm yết lãi suất 4,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với giao dịch tại quầy. Đáng chú ý, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất cao nhất thị trường lên tới 9%/năm dành riêng cho khách hàng gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

MBBank cũng chia mức lãi suất theo số tiền gửi. Cụ thể, với khoản dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,85%/năm; còn với khoản từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tăng lên 4,9%/năm.

Cùng mức 4,9%/năm, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Để được hưởng mức lãi suất cao từ 6%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi không yêu cầu số dư lớn, khách hàng có thể chọn gửi tiết kiệm tại Cake by VPBank để hưởng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank cũng áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng. BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. VietABank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng; Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Một số ngân hàng vẫn triển khai các gói lãi suất đặc biệt cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn. Đơn cử như ngân hàng ABBank áp dụng mức 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, nhưng yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng.