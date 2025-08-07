Nhà vàng tăng giá mua vào vàng miếng

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ đồng loạt tăng giá mua vào vàng miếng thêm 200.000 đồng/lượng, trong khi giữ nguyên giá bán ra. Hiện cả hai doanh nghiệp cùng niêm yết vàng miếng ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đối với vàng nhẫn, giá tại PNJ vẫn giữ nguyên ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC duy trì mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu khác, giá vàng hiện chưa có sự điều chỉnh so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giữ nguyên mức 110 - 111 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại hai doanh nghiệp này cũng chưa thay đổi, hiện giao dịch ở mức 122,2 - 123,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện được ghi nhận ở ngưỡng 3.378 USD/ounce, tăng gần 11 USD so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Tính đến giữa phiên giao dịch trưa ngày thứ Tư (giờ Mỹ), giá vàng gần như đi ngang. Áp lực chốt lời xuất hiện đầu phiên nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua bắt đáy từ giới đầu tư lạc quan, phản ánh tâm lý mua vào vẫn duy trì khi giá điều chỉnh. Tuy nhiên, khẩu vị rủi ro được cải thiện trên thị trường tài chính nói chung trong tuần này đã phần nào hạn chế đà tăng của hai kim loại trú ẩn là vàng và bạc.

Trên sàn Comex, hợp đồng vàng giao tháng 12 nhích nhẹ 0,60 USD, lên mức 3.435,50 USD/ounce. Theo Kitco News, lượng vàng miếng lưu kho tại các kho hàng liên kết với Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng lên mức cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ.

Hiện có hơn 36 tấn vàng được đăng ký để giao hàng theo hợp đồng tương lai, khi các nhà đầu tư và ngân hàng tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn.

﻿Ông John Reade, chiến lược gia cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định: “Điều này cho thấy sức mua vàng tại Trung Quốc đang rất mạnh, đặc biệt là hoạt động arbitrage tăng vọt do nhu cầu hợp đồng tương lai tăng cao.”

Các tổ chức tài chính đã mua vàng vật chất ở mức giá rẻ hơn trên thị trường giao ngay, sau đó đưa vào kho hàng của sàn để thực hiện giao hàng theo hợp đồng tương lai, từ đó khóa lợi nhuận chênh lệch.

Xét về kỹ thuật, hợp đồng vàng tháng 12 hiện vẫn duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên vùng kháng cự mạnh tại đỉnh tháng 7: 3.509 USD/ounce. Ngược lại, phe bán sẽ hướng đến việc đưa giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 3.300 USD/ounce.