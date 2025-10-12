Hà Nội ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 11-10, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, ngày 12-10 nắng. Từ ngày 13 đến 19-10, do ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp hội tụ gió Đông Nam lên đến độ cao trên 3.000m hoạt động mạnh dần, thành phố nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có ngày mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Khoảng đêm 18 rạng sáng 19-10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt - vào giữa và cuối tháng 10.

Về thủy văn, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang giảm. Lúc 15h ngày 11-10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 8,89m (trên báo động III 0,89m); sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,82m (trên báo động III 0,82m). Đêm 11 và ngày 12-10, mực nước các sông tiếp tục xuống; tuy nhiên vẫn ở mức cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi nổi giữa sông và khu vực ven sông với độ sâu 0,2-1,0m, có nơi hơn 1,5m; thời gian ngập kéo dài 2-4 ngày, có nơi lâu hơn.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, từ nay đến 31-10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng Hà Nội ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp; song sẽ có 1 đợt mưa lớn trên diện rộng và 1-2 đợt mưa dông cục bộ. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở tại vùng núi Ba Vì, Sóc Sơn; ngập úng nội đô, trơn trượt giao thông; ảnh hưởng cây trồng, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp và khu dân cư ven sông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây hư hại công trình, ảnh hưởng sản xuất và đời sống dân sinh.