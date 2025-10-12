Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh

12-10-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Từ nay đến cuối tháng 10, Hà Nội ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh, 1-2 đợt mưa lớn diện rộng. Lũ sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục giảm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 11-10, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, ngày 12-10 nắng. Từ ngày 13 đến 19-10, do ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp hội tụ gió Đông Nam lên đến độ cao trên 3.000m hoạt động mạnh dần, thành phố nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có ngày mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Khoảng đêm 18 rạng sáng 19-10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt - vào giữa và cuối tháng 10.

Về thủy văn, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang giảm. Lúc 15h ngày 11-10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 8,89m (trên báo động III 0,89m); sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,82m (trên báo động III 0,82m). Đêm 11 và ngày 12-10, mực nước các sông tiếp tục xuống; tuy nhiên vẫn ở mức cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi nổi giữa sông và khu vực ven sông với độ sâu 0,2-1,0m, có nơi hơn 1,5m; thời gian ngập kéo dài 2-4 ngày, có nơi lâu hơn.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, từ nay đến 31-10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng Hà Nội ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp; song sẽ có 1 đợt mưa lớn trên diện rộng và 1-2 đợt mưa dông cục bộ. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở tại vùng núi Ba Vì, Sóc Sơn; ngập úng nội đô, trơn trượt giao thông; ảnh hưởng cây trồng, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp và khu dân cư ven sông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây hư hại công trình, ảnh hưởng sản xuất và đời sống dân sinh.

Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai

Theo Bảo Châu

Hà Nội mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm

Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm Nổi bật

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh Nổi bật

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng

08:30 , 12/10/2025
Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai

Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai

07:35 , 12/10/2025
VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

07:07 , 12/10/2025
Cục trưởng Cục CSGT công khai số điện thoại tất cả người dân nên biết

Cục trưởng Cục CSGT công khai số điện thoại tất cả người dân nên biết

21:38 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên