Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai

12-10-2025 - 07:35 AM | Xã hội

Hôm nay và ngày mai (12-13/10), miền Bắc ít mưa, nắng nhẹ, từ khoảng đêm 13/10 đến ngày 16/10 miền Bắc sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và tối trong những ngày tới.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (13/10), miền Bắc tiếp tục ít mưa, nắng nhẹ. Từ đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa dông rải rác. Từ 14-16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai- Ảnh 1.

Từ đêm mai, miền Bắc có mưa lớn.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Từ ngày 14/10, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Quảng Trị đến Huế sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay ít mưa, trong chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo lượng mưa ở Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm

Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm Nổi bật

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh Nổi bật

VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

07:07 , 12/10/2025
Cục trưởng Cục CSGT công khai số điện thoại tất cả người dân nên biết

Cục trưởng Cục CSGT công khai số điện thoại tất cả người dân nên biết

21:38 , 11/10/2025
Chuyển nhầm 1 tỷ đồng, người phụ nữ nhận lại ngay sau 1 ngày

Chuyển nhầm 1 tỷ đồng, người phụ nữ nhận lại ngay sau 1 ngày

20:26 , 11/10/2025
Xổ số miền Nam: 24 tờ vé số trúng giải đặc biệt “nổ” tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam: 24 tờ vé số trúng giải đặc biệt “nổ” tại Tây Ninh

17:56 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên