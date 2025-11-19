Hà Nội bắt đầu lên quy hoạch tầm nhìn trăm năm, hàng loạt 'đại dự án' được đưa vào nghiên cứu

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà đã công bố 2 quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo một số bộ, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, lãnh đạo các ban đảng Thành ủy, sở, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực là Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh.

Thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo đó, về triển khai thực hiện quy hoạch thủ đô, Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bao gồm hệ thống các nhiệm vụ ưu tiên, chỉ tiêu phát triển và danh mục các dự án quy hoạch cần triển khai hành động cụ thể có lộ trình rõ ràng.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép các mục tiêu và các chương trình kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn tích cực tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Về triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ duyệt năm 2011 trên toàn địa bàn Thành phố cơ bản đã phủ kín các loại hình quy hoạch.

Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, UBND Thành phố đã ban hành chương trình phát triển đô thị của Thành phố giai đoạn đến năm 2035 và ban hành quy chế quản lý kiến trúc toàn Thành phố.

Sau khi được Bộ Xây dựng thống nhất xác nhận hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, quyết định giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức lập quy hoạch chung các xã, lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn các đơn vị, UBND xã, phường triển khai, tổ chức lập thẩm duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc trách nhiệm thẩm quyền của UBND cấp xã, ủy quyền cho các đơn vị, UBND các xã phường một số thẩm quyền trong công tác nghiên cứu lập quy hoạch.

Về triển khai nghiên cứu lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định, trước đây, theo quy hoạch chung Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành phê duyệt 6 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành Thành phố gồm: Quy hoạch giao thông vận tải, Phát triển điện lực, Cấp nước, Thoát nước, Xử lý chất thải rắn và nghĩa trang. UBND Thành phố đã phê duyệt: Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, để triển khai cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lập 4 quy hoạch.

Một là điều chỉnh tổng thể quy hoạch giao thông vận tải. Hai là điều chỉnh tổng thể quy hoạch cấp nước. Ba là điều chỉnh quy hoạch cấp nước và thiết lập cao độ nền tổng thể toàn Thành phố. Bốn là hoàn chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ khối lượng đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đã được phê duyệt. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang tổng thể Thành phố.

Nghiên cứu một số vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn gần đây

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, còn một số vấn đề tồn tại, nhiệm vụ, yêu cầu mới cần nghiên cứu, xác lập trong điều chỉnh quy hoạch, cụ thể:

Thứ nhất, chưa thống nhất các giải pháp ý tưởng phát triển mới của Thủ đô, đặc biệt là thống nhất giải pháp chung để giải quyết các vấn đề tồn tại như tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh, công cộng, phân bố dân cư.

Thứ hai, các định hướng, nhiệm vụ, yêu cầu mới. Trong thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết; Quốc hội đã và sẽ ban hành nhiều bộ luật và nghị quyết với nhiều nội dung phát sinh trong bối cảnh mới, ảnh hưởng đến định hướng phát triển của quốc gia và thủ đô. Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định các đột phá phát triển như là hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, áp dụng tư duy hạ tầng dẫn dắt quy hoạch thay vì quy hoạch để xây dựng.

Với định hướng này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho rằng một số vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn gần đây cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô.

Cụ thể, tái cấu trúc, định hướng mở rộng ranh giới phát triển đô thị trung tâm, bổ sung dân số phục vụ các dự án trọng điểm, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển Thành phố.

Bên cạnh đó, có một số các dự án mang tính chất động lực như Sân bay quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) sẽ có vai trò bổ trợ chiến lược cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối hạ tầng, tạo ra một khả năng liên kết trực tiếp trong vùng Thủ đô.

Ngoài ra, các dự án rất lớn đang chủ trương hình thành như Đại lộ trục cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, không chỉ là dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị mà còn định hình bản sắc không gian Hà Nội, Thành phố bên sông và đảm bảo các vấn đề liên quan đến vùng.

Đồng thời, hình thành một khu đô thị thể thao, đô thị thể thao Olympic tầm cỡ quốc tế; điều chỉnh phương án phát triển các đô thị vệ tinh do mô hình Thành phố trong Thành phố không còn phù hợp với chính quyền hai cấp…

Ngoài ra, còn những thay đổi trong: quy hoạch ngành quốc gia; các nội dung liên quan đến các chính sách pháp luật mới về quản lý phát triển không gian ngầm, dự án hạ tầng ngầm; các nội dung quy hoạch liên quan chương trình đề án tổng thể đầu tư phát triển đường sắt đô thị…

Trên cơ sở các nội dung đặt ra trong tình hình mới, quy hoạch Thủ đô, quy hoạch chung Thủ đô cần thiết phải tiến hành rà soát, đánh giá, nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh hướng tới ba mục tiêu chính.

Một là, cập nhật đầy đủ các định hướng chiến lược mới, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, hạ tầng chiến lược, giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế, tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải quyết ô nhiễm môi trường, giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, tái thiết đô thị…

Hai là, xác lập rõ hơn cấu trúc không gian đa trung tâm, hành lang phát triển, vùng sinh thái, các khu chức năng đặc thù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh.

Ba là, đề xuất cơ chế, mô hình đầu tư phù hợp, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt theo hình thức đối tác công tư, kể cả đầu tư tư trong các dự án đầu tư trọng điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Mục tiêu xây dựng quy hoạch Thủ đô phải hướng tới tầm nhìn trăm năm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thủ đô vừa có bề dày nghìn năm văn hiến, vừa hướng tới mô hình hiện đại với tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, Hà Nội phải phát huy định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phương thức phát triển mới, tạo ra những đột phá của Thủ đô trong bối cảnh chung của cả nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện 2 quy hoạch của Hà Nội, theo Bí thư Thành ủy, chính là xác định rõ tiềm năng, tiềm lực phát triển để có kế hoạch thu hút, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển.

Mục tiêu xây dựng quy hoạch phải hướng tới tầm nhìn trăm năm, khai thác được các không gian phát triển, các tài nguyên của Thủ đô, hướng tới có thể trưng bày, triển lãm những quy hoạch này làm căn cứ đầu tư, xây dựng và phát triển và để giải quyết dứt điểm các vấn đề quy hoạch đang đặt ra hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Văn phòng Thành ủy hoàn thiện các văn bản ban hành để kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc đầy đủ cơ sở đi vào vận hành, hoạt động ngay.

Đối với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu triển khai ngay các công việc theo phân công, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, cơ chế, điều kiện bảo đảm thực hiện tốt được yêu cầu, nhiệm vụ.