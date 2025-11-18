Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 quý 3/2025: Trong khi Việt Nam giữ vững 'ngôi vương', kinh tế một quốc gia đang chìm trong đà suy giảm kéo dài

TOP 3 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất ASEAN-6

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2025 của Việt Nam ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong nhóm các quốc gia ASEAN-6 trong quý 2/2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,98%; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%.

Đứng thứ hai trong nhóm ASEAN-6 là Malaysia . Theo đó, nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 5,2% trong quý 3 năm 2025 (quý 2 năm 2025: 4,4%), nhờ nhu cầu nội địa duy trì và xuất khẩu ròng cao hơn. Chi tiêu hộ gia đình được hỗ trợ bởi điều kiện thị trường lao động tích cực, các biện pháp chính sách liên quan đến thu nhập và các chương trình hỗ trợ tiền mặt. Hoạt động đầu tư được củng cố bởi việc tiếp tục mở rộng vốn của cả khu vực tư nhân và công. Về đối ngoại, xuất khẩu ròng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn khi tăng trưởng xuất khẩu vượt xa tăng trưởng nhập khẩu.

Đối với Indonesia , theo số liệu chính thức từ cơ quan thống kê Indonesia, tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ghi nhận đạt 5,04% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2025, đánh dấu sự cải thiện ổn định so với mức 4,95% của quý trước.

"Tăng trưởng kinh tế trong quý 3 cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi tiếp tục", Phó Cục trưởng Cục Thống kê và Tài khoản Quốc gia (BPS) Moh. Edy Mahmud cho biết. Trong đó, ngành sản xuất vẫn là động lực chính, đóng góp 1,13% vào tăng trưởng chung trong quý 3/2025.

Tăng trưởng GDP của Philippines và Singapore có xu hướng giảm tốc

Đứng thứ 4 trong khu vực là Philippines. Tăng trưởng kinh tế của Philippines đã chậm lại đáng kể trong quý 3/2025, với GDP tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 5,5% của quý trước đó.



Nhu cầu trong nước là yếu tố chính đằng sau sự chậm lại này. Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng đã suy yếu xuống còn 0,5% so với quý trước trong quý 3, so với mức 1,5% trong quý 2. Đầu tư cố định và tiêu dùng công đều giảm trong quý thứ hai liên tiếp.

Theo sau là Singapore với tăng trưởng GDP ước đạt 2,9% trong quý 3/2025, thấp hơn so với mức tăng trưởng 4,5% của quý trước.

Ngân hàng Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group cho biết mặc dù mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng trưởng được ghi nhận trong quý 2, nhưng điều này là do hiệu ứng cơ sở cao từ một năm trước và phản ánh tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn.

Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng 3,9% trong 3 quý đầu năm 2025, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. MAS đánh giá khoảng cách sản lượng sẽ duy trì ở mức dương trong cả năm. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này cho biết thêm rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore dự kiến sẽ giảm tốc trong các quý tới khi hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại trở lại bình thường.

Thái Lan: Đà phục hồi yếu, nguy cơ bỏ lại phía sau

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng 1,2% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 1,6%, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) công bố ngày 17/11.

Con số này giảm mạnh so với mức 2,8% của quý 2 và là mức thấp nhất kể từ quý 3/2021 – thời điểm kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.



Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại là sự suy yếu của ngành sản xuất. Sản lượng công nghiệp giảm 1,6%, so với mức tăng 1,7% của quý 2 và đánh dấu quý giảm đầu tiên sau 6 quý tăng liên tiếp. Các nhóm sản phẩm như ô tô, máy móc và cao su đều ghi nhận suy giảm.



Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,9% trong quý 3, thấp hơn nhiều so với mức 11,2% của quý trước. NESDC cho biết xuất khẩu máy tính, thiết bị công nghiệp và lượng khách du lịch đều giảm tốc



Nền kinh tế Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, bao gồm thuế quan của Mỹ, nợ hộ gia đình cao và đồng baht mạnh. Mức tăng trưởng GDP 2,5% của năm 2024 thấp hơn so với các nước trong khu vực.

