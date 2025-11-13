Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Nghị quyết quy định rõ Mục tiêu, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 13.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Quốc hội

Tăng trưởng GDP 2026 phấn đấu từ 10%

Về mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cụ thể, tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Trong đó, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Phát huy nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả các đột phá chiến lược và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Quản lý chặt chẽ thị trường vàng, bất động sản. Phát triển mạnh thị trường trong nước, thúc đẩy du lịch, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết và các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Về phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng với việc thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, Chính phủ tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Theo đó, Chính phủ kiến nghị các chỉ tiêu văn hóa, xã hội chủ yếu trong Kế hoạch năm 2026 cao hơn so với số ước thực hiện năm 2025 và tăng dần qua các năm. Trong đó, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 2026 khoảng 8,5% (tăng 1,8% so với thực hiện năm 2025).

Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5% (tăng 0,3% so với năm 2025). Tỷ lệ số bác sĩ, số giường bệnh, dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2026 cao hơn khoảng 0,2% đến 0,3% so với thực hiện năm 2025.

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết số 71,72 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân số, công tác người cao tuổi, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, vân vân. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Dự kiến trình Quốc hội 49 luật, nghị quyết

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, để có thể triển khai ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10, dự kiến trình Quốc hội 49 luật, nghị quyết để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật. Trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Rà soát những hạn chế, bất cập, vướng mắc về thể chế, quy định pháp luật để có nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn và khả thi. Hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với bảo đảm nguồn lực cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026−2030, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ để triển khai Nghị quyết của Quốc hội ngay sau khi được ban hành, bảo đảm rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.