Hà Nội bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 11.563ha

Chiều 15-7, tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, Hà Nội bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích đất là 11.563,83ha.

Về nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách đã được HĐND thành phố phê duyệt.

Quang cảnh kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã thẩm tra và cơ bản thống nhất với 5 tiêu chí xác định danh mục thu hồi đất do UBND thành phố trình.

Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát, bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý, tiến độ thực hiện của từng dự án; đồng thời, loại khỏi danh mục các dự án đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa được gia hạn hoặc không đảm bảo căn cứ pháp lý.

Đối với các dự án đầu tư công đang triển khai chậm tiến độ, cần đưa vào danh mục để chủ động, kịp thời xử lý thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án; đề nghị lập danh mục riêng để theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, việc xây dựng danh mục dự án phải bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đã giao cho các xã, phường theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 7-5-2026 của UBND thành phố.

Đối với các nhóm dự án cụ thể, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý và tiến độ triển khai đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án ngoài ngân sách và dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung danh mục thu hồi đất theo đề xuất của UBND các xã, phường đối với các dự án đúng tiêu chí, điều kiện, đối tượng thu hồi, phù hợp chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo căn cứ pháp lý và khả năng triển khai thực hiện, báo cáo HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu, năng lực thực hiện của chủ đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa; đảm bảo đủ căn cứ, đúng đối tượng, tiêu chí, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi thực hiện.