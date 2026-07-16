Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

HĐND thành phố cơ bản tán thành với định hướng, mục tiêu, nguyên tắc lập và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2027 như UBND thành phố trình. Đồng thời, thống nhất ngân sách cấp thành phố hỗ trợ cho dự án xây dựng, di dời, tái định cư Tiểu đoàn 10/Cục HC-KT/BTTL Pháo binh - Tên lửa.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án huy động tối đa nguồn lực đầu tư công, trọng tâm là đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước để bố trí kế hoạch năm 2027, giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở rà soát nguồn lực thực có, khả năng thực hiện, giải ngân của dự án sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, xử lý dự án chậm tiến độ và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ảnh: P.H

UBND thành phố rà soát kỹ các dự án đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, đúng theo các định hướng, tiêu chí Trung ương đã hướng dẫn để hoàn thiện kế hoạch vốn năm 2027.

Theo Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 8-7-2026 của UBND thành phố, kế hoạch đầu tư công năm 2027 đảm bảo tuân thủ theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, hướng dẫn của Trung ương; phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố, khả năng triển khai thực tế của các chương trình, dự án, nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách các cấp, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thành phố sẽ bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư công đặc biệt, đầu tư công khẩn cấp, các dự án chuyển tiếp của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thành phố bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng theo tiến độ thực hiện dự án; dự án sử dụng ngân sách Trung ương; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và theo tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị…

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên, sẽ cân đối bố trí vốn cho các dự án mới. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến là 404.289,765 tỷ đồng, cao hơn 248.288,775 tỷ đồng so với năm 2026.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thống nhất với các nội dung về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2027 do UBND thành phố trình.

Năm 2027, vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng, là vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn khác nhằm triển khai các công trình hạ tầng khung, khu đô thị lớn theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có 5 tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công với tổng mức đầu tư 1,3 triệu tỷ đồng.

Với chủ trương triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị, đặt ra yêu cầu rất lớn về cân đối nguồn lực, UBND thành phố đã đề xuất phương án huy động trái phiếu để thực hiện. Trong quá trình triển khai, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố xây dựng cụ thể lộ trình bố trí và giải ngân vốn phù hợp với tiến độ thực hiện của từng dự án…

UBND thành phố chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương để sớm xác định mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố năm 2027; xây dựng các kịch bản cân đối nguồn lực, chủ động phương án điều hành kế hoạch vốn, bảo đảm tính khả thi của Kế hoạch đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng năm 2027.