Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

21-11-2025 - 13:10 PM | Bất động sản

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm mua, thuê mua NOXH theo hình thức trực tuyến vào ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc thăm 1 lần duy nhất. Nếu phiếu trúng, khách hàng sẽ đặt cọc và làm thủ tục mua, thuê mua căn hộ NOXH.

Liên quan đến dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Rice Long Châu, Liên danh chủ đầu tư vừa gửi thông tin khách hàng về kế hoạch bốc thăm căn hộ.

Theo kế hoạch, Liên danh chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm mua căn hộ vào ngày 24/11 và chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ 8h15 đến 8h45 gồm các đối tượng ưu tiên bốc thăm . Đợt 2 từ 9h đến 11h cùng ngày, các đối tượng còn lại sẽ thực hiện bốc thăm.

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm theo hình thức trực tuyến qua đường Link sẽ được chủ đầu tư gửi tới email khách hàng trước giờ bốc thăm ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc 1 lần duy nhất.

Có 2 loại phiếu, bao gồm phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ).

Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Dự án Nhà ở xã hội Rice Long Châu đang được xây dựng

Sau khi khách hàng trúng quyền mua, sẽ thực hiện đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ đầu tư. Sau đó, sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (Rice Long Châu) gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Đây là dự án NOXH đầu tiên tại Hà Nội chủ đầu tư thực hiện nhận hồ sơ online. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận hồ sơ đã gặp phản ứng của khách hàng do hàng nghìn người không thể nộp được hồ sơ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư yêu cầu thêm một số giấy tờ ngoài quy định với lý do đảm bảo khách quan, công bằng, ngăn trục lợi từ NOXH.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

