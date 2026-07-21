Hà Nội cắt giảm 50% thủ tục quy hoạch, xây dựng để khởi công 114 dự án NOXH

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị số 16 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số”.

Theo Chỉ thị, Hà Nội đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026; đồng thời phấn đấu đưa khoảng 25.000 - 27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 và đẩy nhanh tiến độ thi công để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Hà Nội có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng. Trong đó, 30 dự án đã khởi công xây dựng song nhiều dự án vẫn chậm triển khai do vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và các thủ tục hành chính.

Dự án nhà ở xã hội Đặng Xá. Ảnh minh họa

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, UBND thành phố yêu cầu áp dụng cơ chế "làn xanh" đối với toàn bộ thủ tục liên quan đến nhà ở xã hội. Theo đó, Hà Nội yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng. Thành phố ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục đối với những dự án đã có mặt bằng sạch để khởi công trong tháng 7 và tháng 8/2026.

UBND thành phố Hà Nội phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường. Trong đó, Sở Xây dựng được giao làm Thường trực Tổ công tác đặc biệt, tổ chức giao ban định kỳ hai tuần một lần, đẩy nhanh công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp giấy phép xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian không quá 20 ngày.

Đối với UBND các xã, phường có dự án nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong tháng 8/2026; xây dựng lộ trình giải phóng mặt bằng cụ thể, tăng cường đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đồng thời trực tiếp giám sát quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

Các chủ đầu tư được yêu cầu cam kết thực hiện đúng tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai thi công ngay sau khi được giao đất và bàn giao mặt bằng. Thành phố khẳng định sẽ kiên quyết xử lý, thu hồi dự án hoặc không giao thực hiện các dự án khác đối với những chủ đầu tư cố tình chậm triển khai, không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng.

Để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị, UBND thành phố giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trực tiếp chỉ đạo toàn diện hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phụ trách giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai.