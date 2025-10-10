Hà Nội chính thức nhận hồ sơ mua nhà xã hội, giá từ gần 600 triệu

Dự án NƠXH Thăng Long Green City do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư chính thức nhận hồ sơ, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11 đến hết ngày 19/12.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký tại trung tâm văn hóa – thông tin thể thao của xã Thiên Lộc.

Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn NƠXH để bán; 212 căn NƠXH cho thuê: 128 căn NƠXH thuê mua; 175 căn hộ thương mại.

Dự án NƠXH Thăng Long Green City (khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) chính thức nhận hồ sơ từ 10/11 với giá bán dự kiến 18,4 triệu đồng/m2. Ảnh: Thanh Hiếu.

Theo đó, giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18.4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua căn hộ NƠXH tạm tính là: 312.860 đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nêu trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Hồi đầu tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NƠXH Thượng Thanh tại phường Bồ Đề.

Theo đó, dự án NƠXH Thượng Thanh gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình: 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Đây là dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua: Từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật).

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: Công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 26/1/2026.