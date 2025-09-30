Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!

30-09-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Hà Nội chìm trong mưa ngập suốt từ sáng đến tối 30/9, đường phố biến thành “biển nước”, người dân chật vật dắt xe, lội bộ hàng cây số để kịp về nhà.

Clip: NXH

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 2.

Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 29 đến 7h ngày 30/9 tại nhiều điểm rất cao: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 3.

Cho đến chiều tối ngày 30/9, Hà Nội vẫn chìm trong mưa lớn kèm sấm sét

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 4.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 5.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 6.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 7.

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 8.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 9.

Hàng quán ven đường ngập trong biển nước

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 10.

Mưa lớn bắt đầu từ sáng và kéo dài suốt đến giờ tan tầm, khiến tình trạng ngập úng càng nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến phố, dòng xe chết máy nối dài, người dân loay hoay dắt bộ trong cơn mưa tầm tã

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 11.

Chú thích ảnh

Có người chỉ còn cách lội bộ vượt qua "4,5 ngã tư" để đón con, cháu đi học về.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 12.

 Chị Ngân (phường Ba Đình, Hà Nội) đang trên đường đón các cháu nhỏ đi học về cho biết: “Gia đình đi bộ cũng hơn một cây số rồi. Đoạn trên kia đi bộ còn ngập cao đến bụng. Trong trường cũng ngập đến mắt cá chân. Chỉ có lội bộ là nhanh nhất.”

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 13.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 14.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 15.

Không chỉ xe máy, nhiều phương tiện công cộng cũng rơi vào cảnh kẹt cứng. Một tài xế xe buýt than thở: “Hai tiếng mười lăm phút rồi. Sâu quá, xe gầm thấp nên không qua được.”

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 16.

Ngồi trên chiếc xe buýt bị mắc kẹt trong bến hàng giờ đồng hồ, một sinh viên chia sẻ: “Em chờ trên xe buýt 2 tiếng rồi vẫn chưa thể đi. Nhưng chỉ có xe này em mới về được nhà.”

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 17.

Đến thời điểm 5 giờ chiều, chiều tuyến đường trọng điểm vẫn trong tình trạng ngập sâu

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 18.

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 19.

Ùn tắc kéo dài cũng khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng vất vả

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 20.

Theo dự báo từ Accuweather dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/9 có mưa tăng cường, có lúc mưa vừa, mưa to kèm dông, tập trung vào khung giờ 13h-17h

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 21.

Tối và đêm, trời tiếp tục nhiều mây, vẫn còn mưa nhưng cường độ giảm dần

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 22.

Chú thích ảnh

Hà Nội chưa bao giờ như này: Những hình ảnh kinh hoàng nhất của trận mưa ngập từ sáng đến tối!- Ảnh 23.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/10, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây. Buổi sáng vẫn có những đợt mưa nhỏ lác đác, song cường độ nhẹ và ngắt quãng. Từ trưa đến chiều, thời tiết khô ráo hơn, trời nắng yếu xen kẽ mây dày. Tối và đêm, độ ẩm tăng, đôi nơi có mưa rào nhẹ.

Theo Nhóm PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có Nổi bật

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút

Hà Nội ngập, ùn tắc kéo dài giờ tan tầm: Người dân chui vào cốp xe chờ nước rút

19:33 , 30/09/2025
696 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

696 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:33 , 30/09/2025
Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

19:30 , 30/09/2025
Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà sinh năm 1976

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà sinh năm 1976

18:57 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên