Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội chuẩn bị khởi công cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc Trai

03-10-2025 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, đô thị từ ngày 4-10/10.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch các dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025).

Theo đó, từ ngày 4-10/10, thành phố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, đô thị, gồm:

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh khởi công vào ngày 4/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư .

Dự án sẽ triển khai xây dựng hầm chui theo hướng Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy – đường Đàm Quang Trung. Mặt cắt ngang hầm bố trí 6 làn xe, mặt cắt ngang toàn hầm 27,1m, trong đó mỗi bên 3 làn xe (10,5m); xén hè, điều chỉnh giải phân cách giữa, mở rộng làn đường bên phải và bên trái các đường xung quanh nút giao đảm bảo mở rộng tối đa mặt đường hai bên.

Hà Nội chuẩn bị khởi công cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc Trai- Ảnh 1.

Hầm chui Cổ Linh sẽ được khởi công xây dựng ngày 4/10

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề khởi công ngày 5/10, do Công ty TNHH thành phố Mặt Trời làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích khu đất triển khai dự án là 191.241m2. Trong đó, Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng 182.020m2.

Giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai xây dựng Cụm công trình nhà hát Ngọc Trai rộng 93.339m2; Giai đoạn 2 xây dựng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng 88.68 m2. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục bãi đỗ xe (4.016m2), đường giao thông (5.205m2).

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm khởi công ngày 9/10, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Theo đó, các hạng mục về tổ chức, bố trí không gian quảng trường như: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe. Trong đó sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa, Viện văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2); Nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1... Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cấp thoát nước, chiếu sáng cũng sẽ được đầu tư.

Hà Nội chuẩn bị khởi công cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc Trai- Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Trần Hưng đạo

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo khởi công ngày 9/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2 , đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo khởi công ngày 9/10, do Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu khởi công ngày 10/10, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến 11,5 km gồm 2,6km đi trên cao và 8,9km đi ngầm.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2) đều do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Các dự án trên sẽ khởi công trong dịp từ ngày 5 đến 8/10.

Đường sắt tốc độ cao 350km/h sắp chạy qua 29 xã, phường, ảnh hưởng đến 5.467 hộ dân của Khánh Hòa có chuyển động mới

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng

Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng Nổi bật

Việt Nam và Cuba cùng tăng tốc phát triển 1 lĩnh vực quan trọng: Toàn cầu bùng nổ đầu tư nghìn tỷ USD

Việt Nam và Cuba cùng tăng tốc phát triển 1 lĩnh vực quan trọng: Toàn cầu bùng nổ đầu tư nghìn tỷ USD Nổi bật

Tây Ninh thúc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 khu công nghiệp hơn 940ha

Tây Ninh thúc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 khu công nghiệp hơn 940ha

10:57 , 03/10/2025
Cắt giảm thủ tục thuế, người dân 'nhẹ gánh'

Cắt giảm thủ tục thuế, người dân 'nhẹ gánh'

10:35 , 03/10/2025
Sẽ cắt giảm 44% thủ tục hành chính về thuế?

Sẽ cắt giảm 44% thủ tục hành chính về thuế?

10:34 , 03/10/2025
Trình Thủ tướng duyệt các kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2026

Trình Thủ tướng duyệt các kỳ nghỉ dài ngày trong năm 2026

09:40 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên