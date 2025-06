Hà Nội có thể hứng đợt mưa lớn trên 250mm

Đêm 28 và sáng 29/6, Hà Nội đã xuất hiện rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa dưới 15mm.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ chiều nay (29/6) đến sáng 1/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trong đó, khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố gồm các quận/huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng có thể xuất hiện mưa lớn hơn với lượng mưa từ 50-100m, có nơi trên 150mm.

Hà Nội có thể đón mưa lớn từ chiều 29/6 đến ngày 2/7.

Khu vực phía Tây và phía Nam của thành phố, gồm các huyện Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Phú Xuyên có mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ nhận định, từ chiều ngày 1/7 đến đêm 2/7 thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi lớn hơn 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Dự báo từ khoảng 3/7, mưa lớn ở Hà Nội giảm dần. Những ngày sau đó, Hà Nội được nhận định ngày nắng, mưa có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.