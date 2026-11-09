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Hà Nội còn hơn 5.800 chỗ ở sinh viên chưa có người thuê

| | Bất động sản

Hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp còn 5.826 chỗ ở trống, trong khi khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng chỉ còn 5 căn hộ chưa cho thuê.

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong tháng 10-2026, hai khu nhà ở sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố có tổng cộng 13.496 chỗ ở theo thiết kế, trong đó 7.670 chỗ đã cho thuê, còn 5.826 chỗ trống, tương đương khoảng 43,2% tổng số chỗ ở.

Cụ thể, tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm, tổng số chỗ ở theo thiết kế là 7.368 chỗ, được bố trí theo mô hình 6 chỗ ở/căn hộ. Đến hết tháng 10, khu nhà đã cho thuê 4.848 chỗ, còn 2.520 chỗ trống. Như vậy, tỷ lệ khai thác đạt khoảng 65,8%.

Tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, tổng số chỗ ở theo thiết kế được thống kê là 6.128 chỗ. Trong đó, 2.822 chỗ đang cho thuê, còn 3.306 chỗ trống. Tỷ lệ khai thác tại khu nhà này đạt khoảng 46%, thấp hơn đáng kể so với khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, số liệu tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp không bao gồm tòa nhà A1 và 80 căn hộ tại nhà A5 được bố trí phục vụ nhu cầu tạm cư theo chỉ đạo của thành phố.

Đối với tòa nhà A1, ngày 20-1-2026, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nguyên trạng công trình từ UBND phường Yên Sở để phục vụ việc bố trí quỹ nhà tạm cư, đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn. Hiện trung tâm đang triển khai các bước cải tạo, sửa chữa theo quy định.

Trong khi đó, tại Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng, tình hình khai thác ghi nhận tỷ lệ cao. Trong tổng số 515 căn hộ theo thiết kế, có 510 căn đang cho thuê, chỉ còn 5 căn hộ trống. Tỷ lệ căn hộ đã cho thuê đạt khoảng 99%.

Như vậy, số liệu tháng 10-2026 cho thấy sự khác biệt về mức độ khai thác giữa các khu nhà. Trong khi quỹ nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng gần như được sử dụng hết, hai khu nhà ở sinh viên vẫn còn số lượng lớn chỗ ở chưa có người thuê, đặc biệt tại Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Theo Khánh An

Hà Nội Mới

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