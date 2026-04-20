Hà Nội: CSGT dùng flycam kết hợp camera AI xử lý xe dừng đỗ sai quy định

Cảnh sát dùng flycam kết hợp với camera AI xử lý vi phạm giao thông.

Sáng 20/4, ngoài việc tuần tra kiểm soát trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân sử dụng flycam kết hợp với hệ thống camera AI nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến và lập biên bản vi phạm.

Tài xế vi phạm bị CSGT lập biên bản.

Điển hình, khoảng 9h45 tại khu vực số 208 Nguyễn Trãi, tổ công tác lập biên bản xử lý đối với anh Đ.V.H (SN 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình) do điều khiển xe ô tô BKS 35A-609.xx dừng xe sai quy định.

Tiếp đó, tại khu vực số 334 Nguyễn Trãi, tổ công tác lập biên bản xử lý đối với anh L.Đ.T (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 89A-670.xx với hành vi vi phạm tương tự. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, hằng ngày đơn vị bố trí các tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, làm căn cứ xử lý theo quy định", trung tá Việt Anh cho biết.

Thông qua hệ thống camera AI phát hiện vi phạm.

Không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè chấp hành quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Hình ảnh flycam hỗ trợ phát hiện vi phạm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tuyến đường Nguyễn Trãi đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí. Lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành, dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.